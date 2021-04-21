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Заболеть COVID-19 можно после первой прививки: врач рассказала, что делать

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 09:38
Заболеть COVID-19 можно после первой прививки: врач рассказала, что делать Фото: Вакцинация от коронавируса (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Семейный врач Вера Олещенко объяснила, что делать тем людям, которые заболели коронавирусом после введения первой дозы вакцины, а также нужно ли сдавать тест на антитела в таких случаях.

Об этом пишет Украина 24.

По словам медика, вторую дозу вакцины вводить нужно обязательно, но после полного выздоровления. Причем в таком случае иммунитет будет очень хорошим.

"В таких случаях нужно сразу после того, как выздоровели, вакцинироваться повторно, по всем рекомендациям ВОЗ. Это даст очень агрессивный и хороший иммунитет", - говорит Олещенко.

Врач также рассказала, нужно ли бежать сдавать антитела после того, как вам ввели первую дозу вакцины.

"ВОЗ не рекомендует сдавать на антитела ни до, ни после вакцинации. Если вы все-таки решили проверить действие, то нужно проверять на 30-40-й день после вакцинации. Но этого делать не нужно, первое введение вакцины может не дать ответа. Мы должны понимать, что вакцинация не является 100% защитой. Чтобы сберечь нервы и не расстраиваться, лучше не делать", - заявила медик.

Ранее стало известно, когда можно будет купить вакцину от коронавируса.

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