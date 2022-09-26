Забирали транспорт та не давали знайти їжу: мешканці Херсонської області розповіли про окупацію

Він процитував історії тих, кому вдалося вижити та дочекатися звільнення.

Зокрема, 50-річний місцевий житель розповів, що похоронив 13 людей.

"Деяких із них розстріляли росіяни... цілу сім'ю в будинку... (відвертається, йде і плаче довго)", - пише журналіст.

За словами 55-річної жінки, військові РФ не давали українцям можливості знайти їжу не тільки для себе, а й для тварин. У разі виходу з дому - одразу ж стріляли над головами.

"Як наші прийшли, вони одразу почали ділитися своєю їжею і собак годували. Наші так люблять собак, кішок..." - повідомила жінка.

Зазначається, що першочергово окупанти відбирали транспорт у людей - автомобілі, мотоцикли та навіть велосипеди.

"Вони тут мій велосипед хотіли забрати, а я не дав!" - додав 60-річний українець.

Звільнене від окупантів село у Херсонській області (facebook.com/skynews)