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Забил до смерти: появились подробности убийства известной женщины-волонтера под Днепром

Автор: Роман Мирончук

В Никополе Днепропетровской области жестоко убили 51-летнюю женщину-волонтера Анжелу Мончинскую. Сейчас появились подробности этого убийства, которое совершил 25-летний житель Никопольского района.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Выяснилось, что нападавший пытался ее ограбить, но волонтер оказала сопротивление после чего мужчина нанес ей несколько сильных ударов, которые стали смертельными.

Сотрудники полиции задержали нападавшего и теперь ему грозит тюремный срок до 15 лет. Женщину похоронят сегодня, 14 апреля.

Отметим, что погибшая Анжела Мончинская сделала очень много для украинской армии. С самого начала войны она ездила на фронт, возила военным продукты и различные необходимые вещи.

Ветераны ее знали и уважали. У нее была награда "За верность украинскому народу".

Анжела Мончинская помогала военным с самого начала войны (видео: YouTube)

Напомним, в Кировоградской области 21-летняя девушка убила своего 9-летнего брата. Причиной убийства стало то, что ребенок не хотел помогать ей убирать дом.

Девушка взяла палку и начала ей бить по рукам и животу, пока брат не потерял сознание. После случившегося сестра позвонила родственникам. Родные уверены, что произошел несчастный случай.

Ранее появились новые детали убийства 19-летней студентки во Львове, которую убил ее молодой человек.

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Новости Украины Днепропетровская областьпреступления
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