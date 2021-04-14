Забил до смерти: появились подробности убийства известной женщины-волонтера под Днепром

Выяснилось, что нападавший пытался ее ограбить, но волонтер оказала сопротивление после чего мужчина нанес ей несколько сильных ударов, которые стали смертельными.

Сотрудники полиции задержали нападавшего и теперь ему грозит тюремный срок до 15 лет. Женщину похоронят сегодня, 14 апреля.

Отметим, что погибшая Анжела Мончинская сделала очень много для украинской армии. С самого начала войны она ездила на фронт, возила военным продукты и различные необходимые вещи.

Ветераны ее знали и уважали. У нее была награда "За верность украинскому народу".

Анжела Мончинская помогала военным с самого начала войны (видео: YouTube)