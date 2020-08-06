Забежал за кофе и сладеньким: Зеленского заметили в необычном месте

Владимира Зеленского заметили в необычном месте (Коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский посетил Бахмут, где купил кофе и сладкое в супермаркете

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего рабочего визита по Донбассу зашел в супермаркет в Бахмуте. Он успел купить кофе и сладкое, а также пообщаться с местными жителями и даже сделать селфи.

Видео посещения супермаркета опубликовала на своей странице пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Она отметила, что Зеленский зашел в магазин, купил кофе и сладкое, а после того, как рассчитался на кассе, несколько минут он уделил общению с местными жителями. В магазине Владимир Зеленский находился вместе с охранниками, которые сопровождали его от кассы до выхода из супермаркета.

На своей странице в Telegram президент Украины похвалил жителей Бахмута за то, что они соблюдают масочный режим.

"Купил кофе и сладкое в Бахмуте Донецкой области. В поездках нужно подзаряжаться. А особенно – улыбками наших искренних людей. На чем хочу особо подчеркнуть. Это очень важно, на мой взгляд. Понятно, что я заехал в первую продуктовую лавку, которую увидел. Без какой-либо предварительной подготовки. И знаете, что? Местные жители здесь ходят в масках - без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться. А так везде видно, что люди понимают опасности, порожденные коронавирусной пандемией. Это свидетельствует о большой ответственности и социальной культуры Донецкой области. Благодарен за это каждому украинцу", - написал Владимир Зеленский.

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