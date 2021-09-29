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"За вещи готовы глотки порвать": появилось видео штурма секонд-хенда в Днепре

Автор: Артем Горовенко

В Днепре люди в прямом смысле брали штурмом секонд-хенд "ЭкономКласс". Судя по всему, это происходило в день завоза товара.

Видео опубликовал местный житель Дмитрий, который стал свидетелем происходящего. Автор назвал эти кадры лаконично - "битва за трусы" (чтобы посмотреть видео - листайте до конца страницы).

Скриншоты

На кадрах видно, как 29 сентября люди толпятся на входе в помещение секонд-хенда. Охранники при этом держат ограждение.

Отметим, что за "обновками" в очереди стояли люди разных возрастов: от студентов до пенсионеров.

Реакция сети на происходящее

Большинство юзеров негативно отзываются о таком поведении днепрян. Вот несколько самых безобидных комментариев:

  • За вещи готовы друг другу глотки порвать
  • Может, там деньги европейцы в карманах оставляют
  • Давно такого не видел
  • Какой кошмар
  • Стадо баранов
  • Это с диагнозом. Они от магазина к магазину бегают...

Но некоторые пишут, что "довели народ".

"Почему-то это вообще не смешно. Обнищавший народ ломится за обносками", - комментирует днепрянин Олег.

Ранее люди штурмовали один из секонд-хендов столицы в день завоза нового товара.

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Днепр