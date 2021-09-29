"За вещи готовы глотки порвать": появилось видео штурма секонд-хенда в Днепре

Скриншоты

На кадрах видно, как 29 сентября люди толпятся на входе в помещение секонд-хенда. Охранники при этом держат ограждение.

Отметим, что за "обновками" в очереди стояли люди разных возрастов: от студентов до пенсионеров.

Реакция сети на происходящее

Большинство юзеров негативно отзываются о таком поведении днепрян. Вот несколько самых безобидных комментариев:

За вещи готовы друг другу глотки порвать

Может, там деньги европейцы в карманах оставляют

Давно такого не видел

Какой кошмар

Стадо баранов

Это с диагнозом. Они от магазина к магазину бегают...

Но некоторые пишут, что "довели народ".

"Почему-то это вообще не смешно. Обнищавший народ ломится за обносками", - комментирует днепрянин Олег.