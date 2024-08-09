З'являються лусочки на шкірі: ось при якому захворювання обов'язково потрібно наносити SPF

Що таке псоріаз

Псоріаз - це хронічне аутоімунне захворювання шкіри, коли клітини шкіри починають рости швидше за норму. Унаслідок цього на шкірі з’являються червоні нарости та сріблясті лусочки. Найчастіше прояви псоріазу можна побачити на колінах, ліктях, шкірі голови, нижній частині спини, обличчі, долонях і стопах.

Проте ознаки хвороби можуть з’явитися і на інших частинах тіла. Наприклад, на нігтях або в ділянці навколо рота.

Залежно від природного кольору шкіри висип може різнитись за кольором від сіруватого до червоного.

Спочатку запалення, яке триває тижнями або навіть місяцями, потім - тимчасова ремісія і знову запалення. У людей, які мають генетичну схильність до хвороби, тригерами можуть стати інфекції, опіки, поранення або приймання деяких медикаментів.

Підходи та схеми лікування відрізняються в залежності від окремого випадку. Але загалом ефективними показали себе такі методи:

топічні кортикостероїди (креми)

фототерапія (вплив ультрафіолету на уражену ділянку шкіри)

системна терапія - ліки у вигляді пігулок чи ін’єкцій

Чи потрібно наносити SPF при псоріазі

Серед поширених методів проти проявів хвороби - топічні (місцеві) креми з кортикостероїдами, фототерапія (вплив ультрафіолету на уражені ділянки шкіри) та приймання препаратів.

Також фахівці рекомендують людям із псоріазом "сонячні ванни". Відомо, що сонячні ванни дійсно допомагають, водночас опіки (від сонця зокрема) - суттєвий фактор для загострення хвороби. Тож тут важливо зберігати баланс.

Проте намагайся не планувати вихід на вулицю в найбільш активні сонячні години (12-15). І обов’язково нанось сонцезахист з SPF 30. Існують засоби спеціально для чутливої шкіри.

Псоріаз та стрес - чи є зв’язок

Дерматолог Алекса Кімбалл розповіла, що стресові події можуть погіршувати прояви псоріазу.

Проте розуміння того, що саме та які ситуації спричиняють стрес, може стати першим кроком для того, щоб краще з ним впоратись.

На жаль, під час війни не все залежить від нас. Коли ми чуємо звуки вибухів та відчуваємо небезпеку для життя, то жодна медитація не допоможе. Іноді варто це варто просто прийняти та обговорити з лікарем.