"З любовʼю, Меган". Чому усі критикують серіал Netflix про герцогиню Сассекську

Про що шоу "З любовʼю, Меган"

У кожному з восьми епізодів шоу Меган запрошує до себе додому відомих друзів і ділиться з ними порадами щодо ведення домашнього господарства та кулінарії.

Це не забарилося викликати порівняння з американською телеведучою та "королевою американських домогосподарок" Мартою Стюарт.

Серед знаменитих гостей герцогині Сассекської були актриса Мінді Калінг, її колишня колега по серіалу "Форс-мажори" Еббігейл Спенсер, спортсменка Дельфіна Блак’є, а також шеф-кухарі Рой Чой і Еліс Уотерс.

Це шоу є останнім проєктом королівської пари для Netflix в межах їх угоди, вартість якої оцінюється у 100 мільйонів доларів.

Що кажуть критики

Так, у статті видання Variety шоу Маркл критикують за те, що в ньому висміюється спроба "наповнити вісім довгих епізодів обмеженою кількістю нових ідей".

Зокрема, зауважено, що "примхи Меган варіюються від неодноразових коментарів про красу яєчного жовтка до її відданості розміщувати "їстівні квіти" на будь-якій страві". Меган Маркл готує у рамках нового шоу (фото: instagram.com/meghan)

"Шоу виглядає як примусовий марш, де гості Меган повинні спочатку її хвалити, щоб мати можливість провести день на кухні", - йдеться у рецензії.

Меган Маркл з гостею свого шоу (фото: instagram.com/meghan)

У Великій Британії, очікувано, Telegraph дав шоу жорстокі відгуки, а The Guardian, який традиційно критикує монархію, не зміг оцінити шоу вище ніж однією зіркою.

"Відсутність гумору, іронії, самосвідомості та реалістичного погляду на цей глибоко нерівний та апокаліптичний світ робить “З любов’ю, Меган” таким неприємним", - пишуть журналісти видання.

The Guardian також назвав шоу "безглуздим" і розкритикував спробу Меган стати "другою Мартою Стюарт", заявивши, що це не вдалося.

Independent описав програму як "нудну і виснажливу", а Daily Mail - "настільки жахливою, що це майже захоплює".

Меган Маркл з гостею свого шоу (фото: instagram.com/meghan)

Британське видання The Times розкритикувало дружину принца Гаррі за "показовий оптимізм" і за те, що вона демонструє своє надзвичайне багатство та напрочуд ексклюзивний спосіб життя, наче це все доступно кожному.

Але знайшлися видання, які були менш різкими у своїх відгуках, зокрема Vogue, який зауважив, що деякі епізоди з Меган, такі як створення букетів та кулінарія, були "цікавими та зрозумілими", демонструючи її "пристрасть".

Harper's Bazaar зазначив, що серіал показує, як Маркл повертається "до своїх коренів", посилаючись на її блог про стиль життя The Tig, який вона вела з 2014 по 2017 рік, і додав, що шоу забезпечує "тонкий баланс між дружнім вуайеризмом життя" і "справжнім корисним контентом". Кадр з серіалу "З любовʼю, Меган"

Користувачі соцмереж також поділилися своїми думками з приводу нового проєкту Маркл.

Чому всі, хто може дозволити собі дорогу кухню, думають, що ми хочемо, щоб вони навчили нас готувати?

Мені здається, що зйомки в будинку, який їм не належить, створюють відчуття якоїсь фальші

Якщо ви звернете увагу на всі її відео, вона майже не дивиться в очі. Вона весь час щось незв'язно говорить, торкаючись обличчя і дивлячись кудись

У мережі пишуть, що Меган погано виконує роль гостинної домогосподарки, надаючи дурні та недоречні поради.

Юзери також передбачають провал шоу і вважають, що герцогів Сассекських чекає розрив співпраці зі стрімінговим сервісом, контракт з яким оцінюється в 100 мільйонів доларів.

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