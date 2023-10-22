Юрій Ткач зізнався, чому провів весілля фігуранта справи про ґвалтування

Чому Ткач погодився проводити весілля

Як заявив артист, він не знав про те, що погодився провести весілля для блогера, який разом з іншими хлопцями потрапив у великий скандал. За словами Ткача, він нібито і не здогадувався, що наречений - фігурант справи про "п'яні вечірки", на яких ґвалтували дівчат.

"Приймаючи комерційні замовлення, ми з дружиною, яка є моїм менеджером, першочергово запитуємо, чи дотичні люди, у яких я проводитиму весілля, до політики, та яку позицію щодо війни РФ в Україні мають. При цьому, прізвища, профайли наречених, чи будь-яка інша персональна інформація - не завжди буває нам відома", - заявив Ткач.

Ткач та його дружина (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Що комік думає про свою помилку

Ткач заявив, що він та його дружина зробили висновки. Гуморист визнав, що він потрапив у ганебну ситуацію. Комік обіцяє, що більше він у такі скандали не "вляпається".

"Ми живемо і працюємо в умовах великої війни, і як публічні люди, які несуть на собі відповідальність перед громадськістю, маємо дуже обережно ставитися до всього, що робимо. Визнаю цю ситуацію ганебною! Усі наслідки приймаю і обіцяю, що більше подібних ситуацій за моєї участі не станеться", - додав Ткач.

Ткач та фігурант справи про "п'яні вечірки" (фото: instagram.com/florence_oleh)

Що артист зробить з гонораром за скандальне весілля

Ткач заявив, що усі гроші, які йому заплатили за проведення весілля, він витратить на допомогу військовим. За словами артиста, він сподівається на розуміння від суспільства, а також наголосив на тому, що українці мають знати, чим закінчиться гучна справа про "п'яні вечірки" блогерів.

"Щодо гонорару за це весілля - вже сьогодні передаю військовим мавік та старлінк, які в тому числі були придбані за цей гонорар. Всі гроші до копійки за це замовлення підуть і на інші добрі справи, результати яких ви обов’язково побачите", - резюмував Ткач.

Ткач відреагував на скандал (скріншот)