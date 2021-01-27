Юрий Лоза высказался о форме Земли и эпично опозорился

Российский певец Юрий Лоза, известный своими противоречивыми и скандальными высказываниями, снова опозорился. На этот раз он заявил, что "круглое необязательно шароообразное" и вообще можно путешествовать "по плоской Земле".

На этот эпичный фейл обратил внимание в своем Twitter Дмитрий Смирнов.

"Утверждается, что люди совершают какие-то кругосветные путешествия и огибают земной шар. Ребята, ну поймите, что круглое не обязательно шарообразное! Можно совершить кругосветное путешествие и на плоской Земле", - говорит на видеоролике Лоза.

Юрий Лоза заявил, что Земля может быть плоская

В комментариях Юрия Лозу тут же разнесли в пух и прах подписчики.

Аномальное весеннее обострение?

Это он, про небесную твердь, ещё не говорил. Ждите.

Ок. На заборе тоже написано. Так что плот написал не Лоза. Вы поймите просто.

Для Лозы мало видео космонавтов с орбиты? И китайского спутника с Луны? Он какой-то упоротый.

Да вывезите уже этого деятеля на МКС и обратно не возвращайте.

Кругосветка на маленьком плоту.

Гражданин явно заблуждается. Круглое обязательно квадратное и зеленое, да.

Как мы сообщали ранее, Юрий Лоза раскритиковал творчество умершей солистки The Cranberries.

Также мы писали, что Юрий Лоза попал в базу сайта "Миротворец" за пропаганду российской агрессии.