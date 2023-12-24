Юрист розповів, як не "влетіти" на гроші зі страховкою при ДТП

Страховка при ДТП є гарантією того, що водію компенсують витрати на ремонт авто. Втім, навіть із нею водій не може бути впевненим на 100%, що йому виплатять ці кошти.

Про те, як не "влетіти" на гроші при ДТП, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Романа Сімутіна в YouTube .

Як не попасти на гроші при ДТП

Юрист пояснює, що іноді водії після ДТП не переживають, бо мають страховку, яка компенсує витрати на ремонт. А потім їм прилітає від другої сторони позов із вимогою сплатити гроші, бо їхній страховий договір не є дійсним.

"Не кажу, що завжди, але часто виникають подібні ситуації, коли водії дізнаються про ряд нюансів, які можуть призвести до таких наслідків", - каже юрист.

За його словами, моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) - це єдине об'єднання страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування автоцивілки. Зокрема, воно ще й виплачує страхове відшкодування за страхові компанії, що припинили свою діяльність на ринку за умови, що такі компанії були ліквідовані або визнані банкрутами.

"Якщо потерпілий від ДТП подав заяву на виплату, але не отримав її, а потім його страховик визнаний банкрутом, то відшкодування за нього здійснює МТСБУ. Для таких виплат немає обмежень за строком: подати документи й отримати компенсацію постраждалий може через будь-який час після визнання страховика банкрутом", - пояснює Сімутін.

Він зазначає, що страховик має бути "визнаний банкрутом та/або ліквідований", а не перебувати "в стані ліквідації". МТСБУ виплачуватиме страхові виплати за такого страховика виключно після завершення процедури його ліквідації.

Що важливо врахувати водію

"Перевіряйте на сайті МТСБУ інформацію про статус асоційованого члена цієї організації. Якщо у страхової компанії він відсутній, то договір вважається недійсним і вам доведеться відшкодовувати збитки із власної кишені. Якщо Нацбанк зупиняє дію ліцензії, то страхові не можуть укладати нові договори", - наголошує експерт.

Про завершення процедури банкрутства або ліквідації/самоліквідації, початок і процедуру виплат за таких страховиків МТСБУ повідомляє на своєму сайті.

Актуальним є також список страховиків - перевіряйте його перед укладанням договорів.