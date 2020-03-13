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Юная украинская поэтесса умерла от неизлечимой болезни

STYLERЖизнь    13.03.2020 - 08:23
Юная украинская поэтесса умерла от неизлечимой болезни
Умерла Инелла Огнева (фото: Инелла Огнева/Facebook)

Инелла Огнева скончалась в возрасте 21 года

Юная украинская поэтесса Инелла Огнева умерла от неизлечимой болезни. Девушке был всего 21 год. О кончине юной украинки сообщили на ее Facebook-странице.

Инелла умерла 12 марта в Буче, где она и жила. У нее была неизлечимая болезнь, при которой организмом не усваиваются полезные вещества, девушка просто таяла на глазах. В последнее время она весила менее 25 килограммов. Врачи до конца боролись за жизни поэтессы.

"В это трудно поверить ... Юная, талантливая, добрая, искренняя девочка оставила нас ... Инелла имела богатый внутренний мир, до последнего боролась с болезнью и благодарила Бога за все ... Ее стихи полны любви к окружающему миру и к окружающим людям . Эта юная девушка многим открыла путь к самосовершенствованию .... Светлая и вечная память ...", - написала на Facebook-странице Виктория Сопильняк.

Юная украинская поэтесса умерла от неизлечимой болезниИнелла Огнева умерла в возрасте 21 года (фото: Facebook)

Все, кто знал, Инеллу, не могут сдержать печали и слез от ее кончины.

"Инеллочка, светлая, добрая, искренняя девочка - ты навсегда останешься в наших сердцах! Я увлекалась твоей поэзией, твоей искренней глубокой душой. Ты находила время для всех. Мои соболезнования родным и близким! Царство Небесное, Светлая память тебе, девочка!" - написала Лия Носкев.

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