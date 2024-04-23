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Юна зірка Сідні Свіні показала звабливі фото з відпочинку: "Вибачте за неймовірні груди"

Сідні Свіні (фото: instagram.com/sydney_sweeney)
Автор: Юлія Любченко

Сідні Свіні стала неймовірно популярною після виходу нової мелодрами ""Люблю тебе ненавидіти". А зараз дівчина відпочиває від зйомок у Мексиці та ділиться яскравими фото.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль акторки.

Сідні Свіні показала гарячі фото з відпустки

Молода американська кінозірка Сідні Свіні після плідного робочого графіка, вирушила у відпустку в дуже палку країну.

Сідні проводить відпустку на курорті в Мексиці, звідки поділилася серією спокусливих фотографій у різних образах, і більшість з них дуже відверті. Хоча дивуватися нічому, адже це пляжний відпочинок.

Судячи з фотокарток, молода акторка дуже активно та весело проводить час у компанії друзів та партнера по знімальному майданчику стрічки "П’ятдесят на п’ятдесят" Джоннатана Давіно, а також у відпустку Свіні взяла і свою собаку. 

Сідні Свіні на відпочинку з друзями та собакою (фото: instagram.com/sydney_sweeney)

На знімках Сідні позує у купальнику, показавши пишне декольте, а також у світшоті із промовистим принтом: "Вибачте за неймовірні груди". І до речі, раніше для дівчини великий розмір грудей, було комплексом, адже дівчина соромилась цього і навіть хотіла зменшити розмір. Але в певний момент вона зрозуміла, що це перевага, а не недолік.

Свіні також влаштувала костюмовану вечірку на яхті у морі у стилі "Піратів Карибського моря".

А ще дівчина похизувалась чудовою фігурою у купальнику та джинсовому костюмі. Заради того, аби її фото вийшли цікавими, Сідні навіть повисла головою до низу на машині. 

Виходить, відпочинок надає дівчині багато енергії та сил, адже Мексика - це країна активностей, особливо з друзями. 

Сідні Свіні відпочиває у Мексиці (фото: instagram.com/sydney_sweeney)

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