В ЮАР муж с женой на 14 февраля убили жирафа и сделали из его сердца "валентинку"

В ЮАР муж сделал жене необычный подарок на 14 февраля. Он устроил ей сафари на жирафа, а после охоты они вместе вырезали сердце у животного, с которым она сфотографировалась, как с валентинкой.
Об этом сообщает издание Mirror.
Отмечается, что пара устроила охоту на животное в природном парке Сан-Сити. Мерелиз Ван Дер Мерве застрелила жирафа, а потом вырезала ему сердце, чтобы позировать с ним на фото. По ее словам, она целые годы ждала такого трофея и обожает ощущать кожу жирафов.
"Вы когда-нибудь задумывались, насколько большое сердце жирафа? Я просто на седьмом небе от счастья от моего лучшего подарка на День святого Валентина", — написала Ван Дер Мерве на своей странице в Facebook.
Также жестокая охотница отметила, что хочет сделать коврик из кожи убитого животного.
"Две недели я была словно ребенок и считала дни. Потом меня переполняли эмоции", - написала женщина в соцсети.
После убийства млекопитающего на охотницу посыпался шквал критики. Но она сообщила, что убийство 17-летнего животного на самом деле помогает туризму и спасает виды, которые находятся под угрозой. По ее словам, теперь "новый самец может взять лидерство и обеспечить стадо сильной генетикой".
Мерелиз Ван Дер Мерве совершенно не понимает жестокости своего поступка, она говорит, что обеспечила местных жителей большим количеством мяса.
Как мы ранее писали, в сети рассказали о жутких убийствах животных в России.