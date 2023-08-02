Йому було лише 25 років. Розповіли про медика, який загинув внаслідок обстрілу лікарні у Херсоні

Що відомо про молодого лікаря

Дмитро був родом із Херсона. У 2021 році закінчив Запорізький державний медико-фармацевтичний університет і вступив на інтернатуру за спеціальністю отоларингологія в херсонську лікарню.

"Це був перший його робочий день на посаді лікаря після завершення інтернатури. Він був дуже добрий, веселий, душа компанії, завжди посміхався. Дмитро гарно навчався, мріяв стати кваліфікованим лікарем та дуже радів, коли сьогодні (1 серпня - ред.) вийшов на роботу", - йдеться у повідомленні.

У херсонській лікарні імені Карабелеша повідомили, що Дмитро отримав множинні осколкові поранення, які були несумісні з життям.

Похорон Дмитра запланований на 4 серпня.

Дмитру Білому було всього 25 років (фото: Facebook/Студентська рада ЗДМФУ)

Росіяни регулярно обстрілюють Херсон

1 серпня близько 11:00 російські війська вчергове обстріляли середмістя Херсона. Ворожі снаряди влучили у міську лікарню.

Керівник медичного закладу зазначив, що після деокупації на території лікарні не перебували військові і не було ознак присутності військового об’єкту. Вороги цілилися на ураження не просто по цивільному об’єкту, а по будівлі, де перебували пацієнти.

Під час обстрілу ще четверо медпрацівників отримали поранення. У постраждалих діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Зараз їхньому життю уже нічого не загрожує.

Додамо, що з моменту звільнення Херсону від окупантів, росіяни регулярно обстрілюють місто.

Внаслідок обстрілу постраждало п'ятеро людей (t.me/dsns_telegram)