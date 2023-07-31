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Йому було 29 років. У боях за Україну загинув актор Євген Світличний

Фото: Євген Світличний загинув на війні (facebook.com/veronika.vlech)
Автор: Людмила Жукова

Український актор Євген Світличний загинув на фронті, боронячи Україну. Йому було лише 29 років.

Про трагічну новину повідомив режисер, а зараз боєць ЗСУ – Олег Сенцов на Facebook.

"Жека. Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину", - написав Олег Сенцов.

На війні загинув Євген Світличний (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Зазначимо, що Євген Світличний зіграв Карася у фільмі "Носоріг", режисером якого є Олег Сенцов.

Також відомо, що загиблий Герой був чемпіоном України з фрі-файту, майстром спорту, переможцем багатьох професійних турнірів.

Євген служив у першій окремій штурмовій роті ДУК ПС "Вовки Да Вінчі".

Як ми писали раніше, на фронті загинув відомий журналіст Дмитро Рибаков.

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