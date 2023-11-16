"Його ціна - тисяча гривень за літр": актор "Голови" шокував наїдками, які куштував на зйомках

"Там було неймовірно красиво й багато тварин. Два великих собаки, віслюки та дружелюбний індик, який взяв на себе обов’язки "охоронця" території і стояв "на посту" просто посеред стежки, якою бігала вся знімальна група", - з усмішкою пригадує Євгеній.

Акторам пощастило, бо господар цієї бази дуже тепло ставився до всіх учасників процесу. Зокрема, він запропонував скуштувати віслюче молоко.

"Я такого ще ніколи не пив, тому було цікаво. Смак мене здивував ще більше, ніж інформація про існування віслючого молока. Воно солодкувате від природи, нежирне, і кажуть, що дуже корисне. Коштує близько тисячі гривень за літр! Але господар ферми казав, що покупців вистачає. Його навіть купують французькі підприємства для виготовлення сиру. Скуштуйте обов’язково, якщо буде можливість", - закликав актор.

Актори серіалу "Голова" (фото: Новий канал)