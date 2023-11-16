"Його ціна - тисяча гривень за літр": актор "Голови" шокував наїдками, які куштував на зйомках

За час створення ситкому "Голова", який виходить на Новому каналі, команда проекту відвідала чимало гарних місцин.

Більшість зйомок відбувалися під Києвом. Основне село - Великі Дмитровичі, де творці знайшли мальовничу місцевість з пагорбами. Також знімали епізоди у селі Стайки, бо там чудові види на розливи Дніпра. Автентичний сільський магазин знайшли в Літках. А сільраду облаштували в Пущі-Водиці, у приміщенні старого закинутого дитячого табору. Також у "Голові" глядач бачив центральний корпус КПІ. А родзинкою однієї з серій стала віслюча ферма у Великих Дмитровичах. З нею в акторів ситкому пов'язані особливі спогади. Виконавець головної ролі ситкому Євгеній Лісничий пригадав у коментарі РБК-Україна (проект Styler) цікаву історію з-за лаштунків.