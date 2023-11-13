"Його любили всі, з ким він був знайомий": на війні загинув відомий український хокеїст

Що відомо

Макарові було лише 22 роки. У мирні часи він професійно займався хокеєм і грав за дніпровські команди "Зеніт", "Яструби" та "Аврора".

У ЗСУ Макар встиг отримати звання старшого лейтенанта й стати заступником командира роти розвідки 92-ї окремої штурмової бригади. Хлопець брав участь в обороні Харкова, Чугуєва, командував підрозділами при Балаклійсько-Куп'янській операції.

Під час виконання одного із завдань спортсмен отримав поранення, але втік з госпіталю та долучився до боїв на північ від Бахмута, зупиняв "вагнерівців" та керував штурмами біля Андріївки.

Старший брат Макара Антон розповідає, що той майже ніколи не відчував страху та завжди "рвався" в бій проти заборони командирів.

"Ми з Макаром були неймовірно близькі, по 10 годин спілкувалися про те, як побудований світ. Ніколи не відчував у ньому страху. Макар не міг бачити смерті своїх підлеглих в екран "стрімів" та чути, як вони отримують поранення в рацію, завжди ходив з ними в бій. Його любили всі, з ким він був знайомим", - розповідає брат загиблого героя.

Макар Єрофеєв (фото: ФХУ)

Військовий загинув неподалік Бахмута. При відході Єрофеєв з побратимами переносили пораненого. Макар не відходив від нього, хоча й продовжувався обстріл. Його вбили мінометною міною.

"Макар був найгероїчнішою людиною, яку я знаю. Стоїком, він до всього легко ставився, крім війни, мав добре філософське бачення воїна, вчив мене. У нашої родини не було більшого страху, аніж загибель Макара. Нема таких слів, щоб описати трагедію твоєї загибелі, брате. Але поки живу, буду мститися за тебе, Єрофеєв Макар", - каже Антон.