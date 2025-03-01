Зіркова нутриціолог сказала, чи є сенс у роздільному харчуванні

Роздільне харчування є популярним методом, який передбачає поєднання продуктів тільки в певних комбінаціях для кращого травлення. Однак чи дійсно такий підхід приносить користь?
Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповіла нутриціологиня, хелс-коуч і засновниця школи Mindful eating Катерина Крупкіна.
Це коли окремо їдять кожну групу продуктів, нутрієнтів. Окремо білки, жири, вуглеводи. Нібито це може покращити травлення та засвоєння поживних речовин.
"Я взагалі не розумію, навіщо? Скоріш за все, людина не розуміє, як побудований ШКТ, що в кожному відділі кишково-шлункового тракту щось перетравлюється своїми ферментами. Їжу навпаки класно поєднувати. Це краще впливає на засвоєння, на моторику апетиту, тобто ми довше відчуваємо ситість", - зазначила нутриціолог.
Важливо розуміти, що кожен відділ ШКТ за щось відповідає.
Переваги роздільного харчування:
Недоліки та обмеження:
Роздільне харчування може бути корисним лише для окремих людей. Тоді як для інших дотримання різноманітного та збалансованого раціону без обмежень буде кращим підходом.
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