Зіркова нутриціолог сказала, чи є сенс у роздільному харчуванні

Роздільне харчування є популярним методом, який передбачає поєднання продуктів тільки в певних комбінаціях для кращого травлення. Однак чи дійсно такий підхід приносить користь?

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповіла нутриціологиня, хелс-коуч і засновниця школи Mindful eating Катерина Крупкіна.

Що таке роздільний тип харчування

Це коли окремо їдять кожну групу продуктів, нутрієнтів. Окремо білки, жири, вуглеводи. Нібито це може покращити травлення та засвоєння поживних речовин.

"Я взагалі не розумію, навіщо? Скоріш за все, людина не розуміє, як побудований ШКТ, що в кожному відділі кишково-шлункового тракту щось перетравлюється своїми ферментами. Їжу навпаки класно поєднувати. Це краще впливає на засвоєння, на моторику апетиту, тобто ми довше відчуваємо ситість", - зазначила нутриціолог.

Важливо розуміти, що кожен відділ ШКТ за щось відповідає.

Переваги та недоліки

Переваги роздільного харчування:

покращення травлення - зменшує навантаження на шлунково-кишковий тракт, що може бути корисно для людей із проблемами травлення

зменшення здуття та неприємних відчуттів - відмова від важких комбінацій продуктів може знизити ризик здуття живота і дискомфорту

Недоліки та обмеження:

дотримання строгих правил роздільного харчування може бути важким, що іноді призводить до недоотримання деяких корисних речовин

для багатьох людей постійне стеження за поєднанням продуктів може бути стресовим і займати багато часу, що не завжди є зручним у повсякденному житті

Роздільне харчування може бути корисним лише для окремих людей. Тоді як для інших дотримання різноманітного та збалансованого раціону без обмежень буде кращим підходом.

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