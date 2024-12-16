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Не їжте їх: 9 продуктів, які таємно шкодять кишечнику

Названо продукти, які завдають шкоди кишківнику (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато продуктів, які рекламуються, як "здорові", сильно шкодять кишечнику. Приховані цукри та штучні добавки можуть пошкодити мікробіоту та зашкодити травленню.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

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кишечникЗдорове харчуванняЗдорова їжаЗдоров'я