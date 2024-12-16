Не їжте їх: 9 продуктів, які таємно шкодять кишечнику

Багато продуктів, які рекламуються, як "здорові", сильно шкодять кишечнику. Приховані цукри та штучні добавки можуть пошкодити мікробіоту та зашкодити травленню.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Йогурти з високим вмістом цукру

Йогурт часто рекламують як багатий білком і пробіотиками продукт, який підтримує здоров’я кишечника та імунітет. Фактично, деякі дослідження показують, що йогурт змінює мікробіоту, кишковий бар’єр та імунні клітини в кишечнику.

Однак багато ароматизованих йогуртів зроблені з додаванням цукру. Дослідження показують, що споживання надмірної кількості цукру може сприяти запаленню.

Замість ароматизованого йогурту виберіть звичайний грецький йогурт і додайте свіжі фрукти для природної солодкості.

Якщо це не варіант, то подумайте про змішування 50% ароматизованого йогурту з 50% натуральним йогуртом. Таким чином, ви все одно отримаєте переваги йогурту, але без такої кількості цукру.

Підсолоджені дієтичні напої

Дієтичні газовані напої без цукру часто містять штучні підсолоджувачі, такі як аспартам і сукралоза. Вони можуть негативно впливати на мікробіоту кишечника, зменшуючи різноманіття мікробів і потенційно призводячи до проблем з метаболізмом.

Якщо ви любите газовані напої, то вже краще обирати з додаванням фруктового соку без штучних підсолоджувачів.

Комбуча з високим вмістом цукру

Комбучу часто хвалять за вміст пробіотиків, але деякі бренди додають у свої напої цукор. Забагато доданого цукру може живити погані бактерії у кишечнику, зводячи до нуля потенційні переваги цього ферментованого чаю.

Вибирайте сорти комбучі, які містять менш як 5 г цукру на порцію.

Ферментовані продукти

Ферментовані продукти, такі як квашена капуста та солоні огірки, чудово підходять для здоров’я кишечника, але пастеризація вбиває живі бактерії.

Без живих бактерій ці продукти можуть не мати такого ж позитивного впливу на баланс кишкової мікробіоти.

Дослідження показують, що навіть пастеризовані ферментовані продукти можуть містити мікробні побічні продукти, які є корисними для здоров’я людини, тому вибір пастеризованих ферментованих продуктів усе ще має певні переваги.

Продукти без глютену

Багато безглютенових продуктів наповнені добавками, такими як рафінований крохмаль і емульгатори. Дослідження показали, що емульгатори в оброблених харчових продуктах можуть пошкодити слизову оболонку кишечника та викликати запалення.

Крім того, у багатьох безглютенових продуктах мало клітковини. Оскільки клітковина є паливом для корисних кишкових мікробів, продукти з низьким вмістом клітковини не такі корисні для кишечника.

Постійно читайте список інгредієнтів на продукті і намагайтеся уникати тих, що містять емульгатори (наприклад, карагенан).

Протеїнові батончики

Протеїнові батончики часто наповнені штучними ароматизаторами та підсолоджувачами, які можуть порушити травлення. Сорбіт може викликати здуття живота, гази та діарею у деяких людей.

Крім того, нехарчові підсолоджувачі, такі як сукралоза, можуть змінити склад кишкової мікробіоти людини.

Щоб збільшити споживання білка, спробуйте включити у свій раціон більше яєць, йогурту, сиру, смаженого нуту, тофу, квасолі та багатих білком зернових (наприклад, кіноа).

Рослинне молоко

Хоча рослинне молоко може бути чудовою заміною для багатьох людей, але деякі з них містять каррагінан або інші емульгатори, які викликають подразнення та запалення кишечника.

Пластівці швидкого приготування

Пакетики вівсяних пластівців швидкого приготування можуть здатися здоровим сніданком, але багато з них містять доданий цукор і штучні інгредієнти.

Такий продукт швидкого приготування також містить більше очищеного вівса, ніж звичайна вівсянка, що може призвести до стрибків рівня цукру в крові.

Вибирайте звичайну вівсянку і додайте до неї корицю, ягоди та меду або кленового сиропу.

Фруктовий сік з додаванням цукру

Навіть фруктові соки, виготовлені без додавання цукру, часто мають високий вміст фруктози. Коли її забагато, то це може призвести до неприємних симптомів, таких як газоутворення, здуття живота та діарея, особливо у людей із синдромом подразненого кишечника.