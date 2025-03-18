Їжте ці три продукти щодня, щоб уникнути раку кишечника

Які продукти їсти

Дослідження показують, що щоденне споживання молока разом із продуктами, багатими на клітковину, такими як батат та яблука, можуть бути ключовими у профілактиці захворювання.

Зокрема, молочні продукти, вуглеводи та клітковина можуть знизити ризик розвитку раку.

Доктор медичних наук Стівен Лі-Конг розповів, що рак кишечника або колоректальний - це рак, який зустрічається в будь-якій частині товстого кишечника.

Вплив продуктів на організм

Клітковина може сприяти покращенню здоров’я кишкового середовища та потенційно знижуючи ризик раку. Дієти з високим вмістом обробленого м’яса та низьким вмістом клітковини можуть сприяти зростанню шкідливих бактерій, які можуть сприяти запаленню та розвитку раку.

Рафіновані вуглеводи та доданий цукор можуть сприяти запаленню та інсулінорезистентності, потенційно збільшуючи ризик раку. Складні вуглеводи, що містяться в цільнозернових, фруктах і овочах, забезпечують необхідні поживні речовини та клітковину, які корисні для здоров’я кишечника та можуть захистити від колоректального раку.

Тоді як молоко може мати захисний ефект проти колоректального раку. Це може бути пов’язано з різними факторами, включаючи кальцій, вітамін D і потенційно інші біоактивні сполуки в молочних продуктах. Однак необхідні додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти ці потенційні переваги.

Важливість активного способу життя

Регулярна фізична активність (не менше 30 хвилин на день) покращує перистальтику кишківника та знижує ризик запальних процесів.

Надлишкова маса тіла збільшує ймовірність онкологічних захворювань, особливо раку товстого кишківника.

До того ж куріння та надмірне вживання алкоголю є факторами ризику.

Вас може зацікавити