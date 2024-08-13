Не їжте це: 6 продуктів, які шкодять здоров'ю кишківника

Як перетравлюється їжа

Проблемна шкіра (екземи, акне та висипка), випадіння волосся - це є причиною неправильної роботи кишківника.

За словами експерта, спочатку їжа стравоходом спускається в шлунок, де відбувається розчеплення та завоювання білка, амінокислот, а також вітамінів і мінералів (в основному заліза і вітаміну В12).

Печінка синтезує жовчні кислоти, які стікають по жовчних протоках і накопичуються у жовчному міхурі.

"Далі харчовий комочок з шлунку зустрічається у дванадцятипалій кишці з жовчними кислотами з печінки і ферментами з підшлункової і далі це все рухається в кишківник", - йдеться у повідомленні.

Кишківник складається з двох відділів: тонка і товста кишка.

Саме у тонкій кишці відбувається основний обсяг всмоктування поживних речовин через кишкову стінку, а саме: білків, жирів, вуглеводів, мікроелементів, вітамінів та мінералів.

Таким чином, якщо у нас пошкоджена слизова тонкої кишки, якщо є надлишковий бактеріальний і грибковий ріст, то у нас будуть проблеми з волоссям, шкірою, алергія, дерматити, здуття та проблеми під час походу в туалет.

Які продукти шкідливі для кишківника

Алкоголь

Звичайно, чим міцніший, тим більше шкоди буде, адже він містить більше етилового спирту. Тому, якщо є проблеми зі шкірою, випадінням волосся, то алкоголь слід виключити повністю. Все тому, що він руйнує слизову кишківника.

Якщо ви здорові, то 100-150 мл сухого вина інколи можете випити. Також алкоголь змінює кількісний і якісний склад бактерій мікрофлори.

До корисних бактерій відносяться в основному біфідо і лактобактерії.

Якщо ви зловживаєте алкоголем, то кількість корисних бактерій понижується, а кількість шкідливих збільшується, а це призводить до грибків та віруси.

Цукор

Цукор присутній практично у всіх списках небажаних продуктів.

Оскільки він негативно впливає на більшість органів, а точніше його надлишок, повністю не вдасться його виключити.

Цукор сприяє розвитку патогенної флори, тобто живить шкідливі бактерії (кандида, стрептококи, стафілококи та інші), а це своєю чергою призводить до молочниці, кандидозу, акне, дерматиту та екземи.

Фрукти і фруктоза

Щодо фруктів і фруктози, то добова норма, яку може засвоїти організм - не більше 30 г на добу, а це приблизно 2 фрукти не дуже солодких.

Якщо цю норму перевищувати, то надлишок фруктози в організмі буде сприяти патогенній мікрофлорі.

Рафіновані вуглеводи

До них також відносять злакові перероблені продукти: булочки, печиво, хліб та біле борошно першого сорту.

Ці продукти не місять клітковини, якою живляться корисні бактерії, в них відсутні мінерали з вітамінами, тобто ці продукти через пів години перетворяться в ту саму глюкозу, надлишок якої провокує патогенну флору.

Продукти з глютеном

Це, по суті, клейковина. Більшість людей спокійно його переварює, але якщо у вас вже робота ШКТ порушена, то слід виключити продукти з вмістом глютену.

Люди з діагнозом целіакії не переносять глютен, який є в пшениці, житі, ячмені. Коли хворі целіакією вживають продукти, що містять глютен, їх імунна система відповідає на це ушкодженням тонкого кишківника.

Молоко

Молоко містить лактозу - молочний цукор. У великої кількості населення є первинна або вторинна лактазонедостатність.

За вироблення лактаза, яка перетравлює молочний цукор-лактозу відповідає кишківник, точніше його слизова, яка виробляє фермент лактазу.