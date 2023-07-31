Їжте і не товстійте. Дієтолог Фус поділилась найкориснішими варіантами начинки для лаваша

Закуска із лаваша є однією із найпростіших у приготуванні, тому її любить так багато українців. Зазвичай ця страва асоціюється зі шкідливою їжею. І справді, якщо у лаваш додавати жирне м'ясо, соус чи майонез, то користі з нього буде мало. Але бувають і дієтичні начинки, які не нашкодять вашій фігурі.
Про це пише дієтолог Світлана Фус в Instagram.
"Вибір начинки обмежується лише її калорійністю. В іншому ж випадку, чим начинити лаваш, залежить від індивідуальних смакових уподобань", - каже експерт.
Вона ділиться найкращими комбінаціями продуктів для начинки:
Дієтичну начинку рекомендовано заправляти меленим чорним перцем і сіллю. Ті, хто хоче додати олію, то краще брати оливкову. Якщо рецепт вимагає обсмажування, також варто використати саме її", - радить дієтолог.
Найкращими продуктами для дієтичної начинки Фус називає наступні:
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