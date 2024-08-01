Їжте хоч щодня. Цей сир допоможе схуднути та наростити м'язи

Кисломолочний сир має численні переваги

Кисломолочний сир - зручний, готовий до вживання варіант. Він просто ідеальний для насиченого способу життя та перекусу. Окрім практичності, м’який смак і кремова текстура сиру роблять його універсальним інгредієнтом, який легко додавати як в частину збалансованої їжі або як перекус в дорозі.

Наповнений білком, в ньому небагато калорій, є важливі мікроелементи, він також багатий на поживні речовини, який підтримує загальний стан здоров’я та благополуччя.

Додамо, що 100-грамова порція нежирного сиру містить всього 84 калорії. Це набагато менше, ніж у звичайному чеддері, який містить близько 400 калорій на 100 грамів.

Кисломолочний сир допомогає схуднути (фото: freepik.com)

Сир допомогає схуднути

В сирі міститься 11 грамів білку на 100 г, а також кальцій, калій і селен, які необхідні організму.

Цей продукт підтримує ріст чистої м’язової маси та може допомогти схуднути

Високий вміст білка в сирі в поєднанні з низькою калорійністю допомагає спортсменам досягти норми білку, не перевищуючи норму калорій. Це підтримує ріст м’язів і допомагає контролювати вагу.

Це може допомогти вашим м’язам відновитися після тренування.

Білок у сирі чудово підходить для росту, відновлення та загального відновлення м’язів, що так важливо після тренувань.

Також вміст кальцію в сирі допомагає спортсменам мати міцні кістки та ефективну роботу м’язів, підвищуючи їхні спортивні здібності.