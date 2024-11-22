Їжа від апатії: дієтолог назвала продукти, які покращать настрій та зміцнять імунітет

Правильна їжа може стати потужною зброєю проти апатії. Продукти, багаті на вітаміни, антиоксиданти та корисні жири, допомагають підтримати енергію, покращити настрій та зміцнити імунітет.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що таке апатія та які продукти допоможуть її позбутися.

Що таке апатія

Апатія - це термін, який медичні працівники використовують для опису відсутності цілеспрямованої діяльності та мотивації. Це також може проявлятися як відсутність спонтанності, інтересу чи емоційного вираження.

Такий стан є симптомом або ускладненням кількох неврологічних станів.

Апатія може бути симптомом або ускладненням кількох неврологічних станів, таких як хвороба Альцгеймера, Паркінсона та інсульт. Немає прямого лікування апатії, деякі ліки можуть лише покращити стан.

Які продукти допомагають при апатії

За словами дієтолога Наталії Самойленко, правильна їжа може стати потужною зброєю проти апатії. Продукти, багаті на вітаміни, антиоксиданти та корисні жири, допомагають підтримати енергію, покращити настрій та зміцнити імунітет.

Тому варто максимально наповнити свій раціон сезонними продуктами багатими на:

вітамін А - морква, петрушка, гарбуз та солодкий перець

вітамін D3 - оселедець, скумбрія, печінка тріски та жовтки

вітамін С - яблука, відвар шипшини, томати та капуста білокачанна

вітаміни групи B - виноград, курятина, сир та цільнозернові злаки

магній - темно-зелені листові овочі, бобові, насіння гарбуза, натуральний йогурт та чорний шоколад

пребіотики - квашена капуста, часник й цибуля, квасоля

Яким повинен бути корисний прийом їжі

Коли людина їсть, то в неї покращується настрій, особливо якщо ця їжа містить жир або вуглеводи.

Однак, якщо постійно харчуватись виключно жирами та вуглеводами, то людина буде швидко набирати зайві кілограми.

Експерт радить дотримуватись пропорції інгредієнтів на тарілці. Для такого, щоб у тарілці були якісні вуглеводи, вони повинні бути повільними - наприклад цільні злаки або коренеплоди. На тарілці їх потрібно покласти поруч з білками в рівній пропорції.

Наприклад, такими білками на сніданок можуть бути яйця, сир, риба або білки рослинного походження - хумус, сочевиця та гриби.

До того ж обов'язково варто додавати до тарілки жир, він може бути як рослинний, так і тваринний.

"Особливо взимку нагадаю про користь сала. Важливо жири поєднувати з клітковиною, на половину тарілки варто викласти овочі, які можуть бути як сирими, так і термічно обробленими. В ці овочі додайте корисний жир - це може бути рослинна олія - оливкова або конопляна", - пояснила Самойленко.