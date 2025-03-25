Їжа під час подорожі викликала у жінки невиліковну хворобу: що було в її меню?

Жінка вирішила провести відпустку свої мрії, поєднавши дві улюблені країни. Вона навіть не уявляла, що така мандрівка не просто змінить кардинально її життя, але і поставить під загрозу її здоров'я.

Що з нею трапилося у подорожі та яка їжа призвела до виникнення невиліковної хвороби, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на NewsWeek.

30-річна Елла Ріан вирушила у відпустку своєї мрії - до В'єтнаму та Балі. Вона багато гуляла, знайомилася з місцевою культурою і звісно ж - куштувала місцеву кухню.

"Я отримала харчове отруєння під час перебування у В'єтнамі, після того, як з'їла вуличну їжу. А потім я поїла барбекю з морепродуктів. Згодом і продовжила подорож і поїхала на Балі. І вже після першого приступу, я зрозуміла, що у моєму шлунку щось змінилося", - розповіла туристка.

На деякий час її стан стабілізувався і Ріан навіть подумала, що все минуло і вона одужала. Однак симптоми різко почали погіршуватися після повернення додому, у Лондон.

"Через місяць після повернення у мене почалися серйозні проблеми зі шлунком, через які я не могла спати всю ніч, а потім з'явилася кров у калі, яка довго не проходила. І я змушена була звернутися до лікарів", - розповіла жінка. Будьте обережні з вуличною їжею у незнайомих країнах (фото: Getty Images)

Після обстеження їй діагностували виразковий коліт - захворювання, яке може тривати протягом усього життя і яке вимагає постійного лікування.

За словами Ріан, вона отримала під час подорожі харчове отруєння через вуличну їжу. І це отруєння спровокувало автоімунне захворювання, яке не має лікування і зробило жінку хворою на все життя.

За словами професійного дієтолога та директора клінічних операцій Медісон Рідер, хоча харчове отруєння само по собі не викликає виразкового коліту, воно може стати тригером для тих, хто схильний до цього захворювання.

"Виразковий коліт - це різновид хронічного запального захворювання кишечника, яке викликає запалення та виразки у слизовій оболонці товстої та прямої кишки. Це автоімунний стан, коли імунна система помилково атакує слизову оболонку кишечника, що призводить до тривалого запалення", - пояснила експертка.

Вона додала, що хвороба, інфекція або певна їжа можуть спровокувати або погіршити симптоми в людей, які вже мають певні проблеми зі шлунком.

Точна причина до кінця не з'ясована, але вважається, що вона пов'язана з генетичною схильністю, дисфункцією імунної системи та факторами навколишнього середовища.

Після тривалого курсу лікування у Ріан почалася ремісія - вона почувається набагато краще. Про свою поїздку вона не шкодує.

Але радить усім ретельно обирати, що їсти у незнайомих країнах та обстежуватися регулярно у лікарів, особливо, якщо є у сімейній історії серйозні захворювання.

"Реакція була неоднозначною, було багато медичної дезінформації, коли люди казали мені, що у мене є паразити, і їх можна "вилікувати" або "вигнати", що просто не відповідає дійсності щодо автоімунних станів, а потім є люди, які кажуть мені, що Бог мене зцілить. Але, головним чином, є багато людей в одному човні, яких я вважаю божевільними. Це лише показує, що потрібно провести додаткові дослідження щодо автоімунних захворювань та їх тригерів", - додала вона.

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