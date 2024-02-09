UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Їжа "номер один" для схуднення. Лікар назвав солодку та смачну альтернативу калорійним десертам

Який продукт допоможе схуднути (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Доктор Ніл Барнард назвав продукт, який допоможе схуднути та позитивно вплине на організм людини. Як виявилося, йдеться про популярну ягоду, яка легко зможе замінити калорійний десерт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Який продукт допоможе схуднути

За словами лікаря, якщо людина намагається скинути вагу та позбутися зайвих кілограмів, їй варто додати до свого продуктового кошика популярну ягоду - чорницю. Саме вони, вважає Барнард, допоможуть схуднути та стануть чудовою альтернативою смаженим, жирним та занадто солодким десертам.

Якщо ж ви не любите чорницю, лікар радить не сумувати. Замість неї ви можете обрати малину. Цю ягоду теж вважають "помічницею" у схудненні.

Продукт "номер один" для схуднення (фото: freepik.com)

Чому чорниця корисна

Користь чорниці в тому, наголосив лікар, що вона є джерелом клітковини. Окрім цього, якщо ви почнете замінювати цими ягодами звичайні десерти, ви автоматично зменшите кількість калорій, які споживаєте протягом дня.

Окрім цього ця ягода містить у собі рослинний пігмент - антоціани. Ця речовина здатна впливати на метаболізм та навіть приборкувати апетит. Також чорниця, як було встановлено раніше, може допомогти у боротьбі з вісцеральним жиром.

Важливо враховувати, що дієту та режим харчування варто підбирати лише після консультації з лікарем. Кожен продукт може по-різному впливати на організм людини, викликати алергію чи інші реакції. А тому прислухайтеся до порад спеціаліста, який знає про стан вашого здоров'я.

Раніше ми вже розповідали, чи обов'язково займатися спортом, щоб схуднути.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як вода з лимоном впливає на організм насправді.

Читайте РБК-Україна в Google News
диетаЗдорова їжа