Їжа-ліки. Як правильно вживати броколі для максимальної користі

Як правильно зберігати броколі?

Тримайте в холодильнику, загорнувши у трохи вологу тканину, папір або вощений чохол. Пластикова упаковка сприяє утворенню плісняви.

Не кладіть поруч з яблуками, бананами чи грушами, вони виділяють етилен, що прискорює дозрівання та в’янення.

Заморожуйте на строк до 6 місяців

Розділіть на суцвіття, бланшуйте 4 хвилини, охолодіть у крижаній воді, висушіть і зберігайте у герметичних пакетах.

Чи можна їсти пожовклу броколі?

Якщо капуста почала жовтіти, це означає, що вона готується до цвітіння. Вона не зіпсована, хоча може містити менше вітамінів. Таку броколі краще використовувати для приготування супів, пюре або тушкування. Якщо ж з’явилися плями плісняви - їх можна обрізати, поки вони не проникли глибше.

Не викидайте стебло і листя!

У броколі їстівне не тільки суцвіття, а й стебло та листя, які містять багато вітамінів і клітковини. Перед приготуванням слід зняти жорстку зовнішню шкірку та нарізати м’яку серцевину. Стебло можна варити, смажити або додавати в супи.

Чи можна їсти броколі сирою?

Так! Сира броколі – джерело фолієвої кислоти, антиоксидантів і сульфорафану, який сприяє профілактиці хвороб. Проте людям із чутливим шлунком варто починати з невеликих порцій, щоб уникнути здуття.

Простий рецепт салату:

Нарізати головку броколі, кисле яблуко, червоний перець, зелену цибулю.

Заправити соусом з оцту (3 ст. л), олії (2 ст. л), гірчиці (1 ч. л), меду або кленового сиропу (1 ч. л), меленого перцю.

Як готувати броколі, щоб зберегти максимум користі

Не варіть овоч довго! Сульфорафан руйнується при тривалому нагріванні.

Оптимальні способи: бланшування 3-4 хвилини, готування на пару, швидке обсмаження або 1 хвилина в мікрохвильовці.

Лайфхак: перед приготуванням залиште нарізану броколі на 40-60 хвилин - це активує ферменти, що підвищують її користь.

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