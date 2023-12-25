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"Їжа - не єдине джерело радості на свята": дієтолог дала важливі поради щодо харчування

Як правильно харчуватися на свята (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Новорічні свята - це майже завжди застілля, переїдання та набір зайвої ваги або ж проблеми зі шлунком після. Що ж найкраще - відмовитися від смачного чи дозволити собі трохи розслабитися? Найкраще - підійти до застілля з розумом.

Як правильно харчуватися у свята, щоб не мати проблем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога Юлії Коваль в Instagram.

1. Не сідайте на дієту та не голодуйте. Більшість людей вважає, що перед новим роком потрібно схуднути й швидко привести в норму "свої форми". І, звісно, обирають обмежувальні дієти, які надають швидкий результат. І саме цю категорію чекає переїдання на свята та повернення скинутих кг і навіть більше.

2. Ретельно сплануйте святкове меню. Включіть страви, які ви хочете і бажаєте. В цьому нічого поганого не буде. Але не забувайте про легкі овочеві салати. Це вам допоможе тримати баланс. До того ж старайтеся готувати порції на "1 раз". Звісно, враховуючи вашу компанію. Це вбереже вас від переїдання на наступний день.

3. Напередодні святкової вечері необхідно мати у звичайному режимі сніданок та обід. Недоїданні призведе до переїдання. В жодному разі не позбавляйте себе їжі напередодні застілля. Бо коли ви голодні та знаходитеся в компанії апетитних і різноманітних страв, то самі розумієте, що вас буде чекати.

4. Не панікуйте. За 1-2 дні нічого страшного для нашого організму не станеться. Всі набирають 1-2 кг за новорічні свята. Але тут найголовніше наступні дні не сідати на "розвантажувальні" дні, або голодування, а продовжувати харчуватися у звичному здоровому режимі. І ви самі не помітите, як набрані кг швидко підуть.

5. Замініть по можливості інгредієнти на більш здорові:

  • Ковбасу на м'ясо
  • Майонез на йогурт

Якщо вам так не хочеться і ви бажаєте з'їсти з традиційними інгредієнтами, то залиште, як є. Пам'ятайте, що за кілька днів - нічого не трапиться.

6. Виконуйте якийсь "мінімум" в ці святкові дні. Пам'ятайте про правило "здорової тарілки". Хоча б на 1 прийом в день, про проміжки між їдою, овочі та зелень у раціоні. А також якусь мінімальну активність.

7. Іда - не єдине джерело позитивних емоцій та не головний атрибут свята. Не забувайте про спілкування за столом, рухайтесь, грайте в цікаві ігри - це теж повинно бути основною частиною свята. Не потрібно сидіти за столом та їсти, як ніби в останній раз бачимо цю їжу.

 

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