"Її вважали небезпечною". Богдан Бенюк висловився про вбивство Фаріон

Так, зі слів артиста, трагедія, яка сталася з Іриною, може спіткати кожного, хто зараз веде війну проти РФ. Це стосується тих, хто в тилу, і на передовій.

"Тим, хто зараз веде війну проти Росії на різних участках, і на передовій, і в тилу, треба бути обачними і весь час на стрьомі. Розуміти, що це може статися з кожним і ніяка охорона не допоможе. Щоб уникнути цього, треба бути уважним", - висловився Бенюк.

Ірина Фаріон, каже актор, була людиною з відкритою душею і ще до війни заявила про свою позицію. Cаме через це, говорить він, її вважали небезпечною.

Ірина Фаріон (фото: instagram.com/iryna__farion)

"Вважали, що вона небезпеча для існування держави, а потім, коли це виявили, що її (державу, - Прим.ред) захищає, вона стала небезпечною вже для того ворога, який до нас зі сходу йде. Шкода, що так сталося, бо вона ще могла б величезну кількість користі принести українцям в усвідомленні самих себе", - прокоментував Бенюк.

На прикладі Фаріон, каже знаменитість, багато людей стали розумнішими, а її смерть "запалила багатьох людей".

"Вони зрозуміли, що таке люди, які стають жертвою… Бо те, що того хлопчика знайшли, який там вважається, що він на неї замах зробив і вбив її… знаєте, у мене викликає дуже багато знаків запитань. Але все може бути в цьому житті", - поділився думкою артист.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

9 липня 2024 року у Львові на вулиці Томаша Масарика невідомий здійснив напад на Ірину Фаріон, поранивши її в голову. Після госпіталізації та проведеної операції стан залишався критичним, і того ж вечора вона померла в лікарні. Медики зазначили, що, попри всі зусилля, серце пацієнтки не витримало.

Ірина Фаріон була відомою мовознавицею, професоркою Львівської політехніки та колишньою народною депутаткою України. Її смерть викликала широкий резонанс у суспільстві.

Ірина Фаріон (фото: instagram.com/iryna__farion)

Правоохоронні органи розпочали розслідування, і за кілька днів після нападу було затримано підозрюваного. Ним виявився 18-річний В'ячеслав Зінченко, мешканець Дніпра. Його затримали 25 липня 2024 року за місцем проживання. Зінченку інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). Він перебуває під вартою без права на заставу.

13 листопада 2024 року Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід ще на 60 діб - до 12 січня 2025 року включно.

За даними Міністерства внутрішніх справ, Зінченко може бути лише виконавцем злочину, а замовник залишається невідомим.

Під час затримання у нього вилучили пістолет Макарова, з якого, ймовірно, було скоєно напад.