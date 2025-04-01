Її не потрібно дотримуватись щодня. Названо найкращу дієту для схуднення

Вибір дієти має важливе значення, адже необхідно, щоб вона сприяла зміцненню здоров’я та підтриманню оптимальної ваги. Знайдено дієту, яка не потребує жорстких обмежень і легко вписується в повсякденне життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера та нутриціолога Юрія Попка.

Що відомо про "швидку дієту"

Мова йде про "швидку дієту" або "дієта 5:2". Її не потрібно дотримуватись весь час, лише 2 рази на тиждень. Вона скоротить калорійність раціону, щоб ви не гладшали, допоможе легко схуднути та покращить стан здоровʼя. А саме зменшить запальні процеси, покращить захисні і відновні властивості організму, змінює бактеріальний склад кишкової мікрофлори, урізноманітнює його та збільшує чисельність корисних бактерій.

Зокрема, лише 2 рази на тиждень слід скоротити свій раціон до калорійності 600-800 ккал на день.

"Але це не дозволяє вам їсти що-небудь, адже в цю скромну цифру слід помістити білкові нежирні продукти та побільше зелені, овочів, щоб ви не дуже голодували, пити можете скільки хочете", - зазначив експерт.

За словами тренера, ця дієта науково обґрунтована, її використовує навіть Дженніфер Лопес.

В організмі є особливий вид бактерій акермансії, які на відміну від інших кишкових бактерій, живуть не на рештках їжі, а на слизі. Тому, чим менше їжі в організмі, тим їм краще і вони розмножуються. Чим більша популяція цих бактерій, тим міцніші стінки кишківника і менше запалень.

Що варто їсти решту 5 днів

Також люди часто неправильно інтерпретують цю дієту і думають, що 2 дні харчуюсь правильно і обмежую калорії, а в інші їм все підряд. Однак, це помилка.

В решту 5 днів необхідно харчуватись по принципу "середземноморської дієти". В раціоні мають бути: злаки, бобові, горіхи, молочні та кисломолочні, риба, мʼясо, багато овочів, зелені, фрукти, ягоди. Тобто усі натуральні продукти, які дають ситість і багаті вітамінами, мінералами, фітонутрієнтами та містять клітковину розчинну і нерозчинну.

"5 днів харчуємось такими продуктами, без підрахунку, інші 2 дні ними ж, тільки в обмеженій кількості, ставимо калькулятор, і слідкуємо, щоб не більше 600-800 ккал", - пояснив нутриціолог.

Деталі дослідження

Проводили дослідження, в якому взяли участь 13 чоловіків і жінок з надлишковою масою, які впродовж тижня сиділи на низькокалорійній дієті 600-800 ккал.

Аналіз калу робили до та після. Після виявили зростання бактеріального різноманіття акермансій бактерій і біфідобактерій, що є дуже хорошою новиною.

Ще одне дослідження, де взяли участь 20 добровольців, їх по черзі годували сирами і йогуртами, потім лише овочами і фруктами у вигляді смузі, а ще пізніше вони голодували (мінімум калорій і вода). Щоразу брали зразки калу і виявили, що найефективнішим способом змінити мікробіоту виявилось голодування.

Голодування спричинило стрімке зростання популяції акермансій бактерій, кількість яких утримувалось на одному рівні впродовж ще 10 днів після повернення до звичайного харчування.

Щоб збільшити кількість корисних мікробів, необхідно їсти: горіхи, насіння, чорний шоколад, червоне вино, олію оливкову, цибулю, часник, кефір, йогурт натуральний домашній, квашена капуста, огірки та помідори.

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