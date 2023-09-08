Її називають яма. У Києві показали центральну автостанцію у жахливому стані (фото)

У столиці України автостанція Київ не призначена для комфортного проходу до неї, а також для людей з інклюзією.
Як зараз виглядає найбільший транспортний хаб Києва, показав у Facebook Олександр Барабошко.
Так, на знімках можна побачити, як людям доводиться дертися, тому що сходинок там просто немає.
"Вибачте, але такого скотства стосовно людей я давно не бачив. Київ - столиця, транспортний хаб. Автостанція, яку ще називають - "яма". Там кожні кілька хвилин вирушають маршрутки-автобуси як Україною, так і міжнародним сполученням. Далі частина людей іде на вокзал", - написав Барабошко.
До речі, інформаційних табличок про ремонт автостанції - для людей немає.
"Там видно якийсь ремонт чи незрозуміло що. Звичайно, ніяких інформаційних табличок і більш-менш сходів, які були перекриті. Людям запропонували йти по тому, що ви бачите на фото. Зроблено з "гі*на і палок" це не алегорія" , - додав він.
Мешканці столиці обурилися, як таке може статися, для жінок із дитячими візочками - не можна заїхати взагалі. Також люди пишуть, що там неодноразово помічали щурів.
Одним словом, незрозуміло, як такий стан вокзалу може існувати у центрі міста...
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