Її називають яма. У Києві показали центральну автостанцію у жахливому стані (фото)

Як виглядає автостанція Київ

Так, на знімках можна побачити, як людям доводиться дертися, тому що сходинок там просто немає.

"Вибачте, але такого скотства стосовно людей я давно не бачив. Київ - столиця, транспортний хаб. Автостанція, яку ще називають - "яма". Там кожні кілька хвилин вирушають маршрутки-автобуси як Україною, так і міжнародним сполученням. Далі частина людей іде на вокзал", - написав Барабошко.

До речі, інформаційних табличок про ремонт автостанції - для людей немає.

"Там видно якийсь ремонт чи незрозуміло що. Звичайно, ніяких інформаційних табличок і більш-менш сходів, які були перекриті. Людям запропонували йти по тому, що ви бачите на фото. Зроблено з "гі*на і палок" це не алегорія" , - додав він.

Як виглядає автостанція Київ зараз (фото: facebook.com/ikrussss)

Що думають українці з цього приводу

Мешканці столиці обурилися, як таке може статися, для жінок із дитячими візочками - не можна заїхати взагалі. Також люди пишуть, що там неодноразово помічали щурів.

Одним словом, незрозуміло, як такий стан вокзалу може існувати у центрі міста...