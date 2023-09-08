Її називають яма. У Києві показали центральну автостанцію у жахливому стані (фото)
У столиці України автостанція Київ не призначена для комфортного проходу до неї, а також для людей з інклюзією.
Як зараз виглядає найбільший транспортний хаб Києва, показав у Facebook Олександр Барабошко.
Як виглядає автостанція Київ
Так, на знімках можна побачити, як людям доводиться дертися, тому що сходинок там просто немає.
"Вибачте, але такого скотства стосовно людей я давно не бачив. Київ - столиця, транспортний хаб. Автостанція, яку ще називають - "яма". Там кожні кілька хвилин вирушають маршрутки-автобуси як Україною, так і міжнародним сполученням. Далі частина людей іде на вокзал", - написав Барабошко.
До речі, інформаційних табличок про ремонт автостанції - для людей немає.
"Там видно якийсь ремонт чи незрозуміло що. Звичайно, ніяких інформаційних табличок і більш-менш сходів, які були перекриті. Людям запропонували йти по тому, що ви бачите на фото. Зроблено з "гі*на і палок" це не алегорія" , - додав він.
Як виглядає автостанція Київ зараз (фото: facebook.com/ikrussss)
Що думають українці з цього приводу
Мешканці столиці обурилися, як таке може статися, для жінок із дитячими візочками - не можна заїхати взагалі. Також люди пишуть, що там неодноразово помічали щурів.
Одним словом, незрозуміло, як такий стан вокзалу може існувати у центрі міста...
- Навіть не уявляю як бути, коли ще й з дитиною у візочку.
- Вишенька - гуляючі по тому всьому щурі.
- У мене в голові не вкладається, як одночасно в країні можуть існувати такі геніальні продукти, як "ДІЯ", і така "вигрібна яма", замість автостанції.
- Київ взагалі неінклюзивне місто. Якщо так і продовжиться, то ніколи ним і не стане.
- Сум і біль.
- Там було багато МАФів на початку серпня, потім їх знесли всі. Чесно кажучи, думала, там уже все прибрали.
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