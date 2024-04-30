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Її не можна забути: Сергій Притула та Міша Крупін записали "вбивчу" пісню

Сергій Притула та Міша Крупін випустили пісню (фото: кадр з відео)
Автор: Тетяна Самарук

Сергій Притула і соліст гурту "Корупція" Міша Крупін презентували "вбивчу музичну прем'єру". Вони записали пісню про збір на дрони FPV.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал Сергія Притули.

Деталі

За словами Притули, ті хто почує цю пісню, вже точно не зможуть її забути.

"Презентуємо вам з Мішею Крупіним пісню про FPV "*бати **сню 24/7", - йдеться у повідомленні.

Вона "засідає" в голові, і люди потім цілий день будуть її наспівувати. Це вже волонтер перевірив на власному досвіді.

Команда фонду написала слова, а Міша Крупін чудово її виконав. 

Також, якщо після прослуховування пісня вам сподобалась, то слухачів закликали залишити вільний донат на дрони FPV:

 

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