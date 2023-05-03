Їсти вуглеводи і худнути: чи можна вживати картоплю, макарони та хліб на дієті

Що потрібно знати про вуглеводи

Вуглеводи важливі для організму людини, оскільки є основним джерелом енергії. А ще вони необхідні для здоров'я кишечника та всього травного тракту.

Під час дієти не варто виключати вуглеводи із раціону. Їх потрібно вживати обов'язково, але у правильній кількості. Такі продукти мають становити третину добової норми калорій.

Які продукти з вуглеводами можна їсти

Макарони. У них міститься клітковина, яка потрібна для травної системи. Ще клітковина здатна знизити ризик розвитку діабету другого типу.

Для отримання клітковини потрібно їсти макаронні вироби із цільної пшениці. Оптимальна норма – дві жмені макаронів на день. Вони забезпечують відчуття ситості надовго та допомагають схуднути.

Рис. Якщо ви дотримуєтеся дієти - вибирайте коричневий рис. Він є відмінним джерелом харчових волокон. Норма коричневого рису – не більше ніж дві жмені на день.

Картопля. Цей овоч потрібно і можна їсти під час дієти та схуднення. У ньому багато клітковини, а ще картопля – джерело вітаміну В6. Вітаміни групи B підтримують здоров'я нервової системи, допомагають вивільняти енергію з продуктів. Найкраще їсти запечену картоплю і з'їдати не більше однієї картоплини на день - розміром з кулак.

До речі, нутриціолог рекомендує тим, хто хоче схуднути, замінити рафіновані вуглеводи на овочі з крохмалем – картоплю, кабачки, ріпу, пастернак.

Хліб. Цей продукт вважається одним із найнебезпечніших вуглеводів. Їсти здобні булочки на дієті не варто, а от цільнозерновий хліб можна. Він багатий на клітковину, вітаміни групи B, антиоксиданти та мікроелементи. На день можна з'їдати 2 скибочки хліба.