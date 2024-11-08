"Їсти все підряд і не товстіти": дієтолог розповіла, як досягти метаболічної гнучкості

Метаболічна гнучкість не здобувається, а розвивається з часом. Дієтолог розповіла, які поради допоможуть "їсти все підряд і не товстішати".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Що таке метаболічна гнучкість

Метаболічна гнучкість - це здатність організму отримувати енергію з різних джерел та перетворювати будь-яку і витрачати її на потреби організму.

"Мабуть, у кожної з нас є подруга, яка їсть все підряд і не товстішає. Ми не дуже любимо таких людей, але вони існують і нам дуже хочеться бути в їх числі", - зазначила експерт.

За словами дієтолога, такі люди мають здоровий обмін речовин і нормальний стан гормонів. Саме метаболічна гнучкість викликає в сучасному світі дієтології багато питань

Як отримати таку суперздібність

Пауза у прийомах їжі

Варто дотримуватись режиму харчування, де існують паузи від прийому їжі. Паузи у 4-5 години між основними прийомами їжі сприяють розвитку метаболічної гнучкості.

Різноманітність вуглеводів

Варто чергувати пасту, гречку, рис з картоплею, буряком і кукурудзою.

"В один день - вальс з картоплею, а в інший - танго з овочами", - додала Самойленко.

Рухова активність

Чим різноманітніше, тим краще, як і з харчуванням. Метаболічна система відгукується на кожен з видів тренування по своєму, але кінцевий результат має бути таким, як нам потрібно.

Сон

Варто лягати спати і прокидатись в один і той же час. В ідеалі лягати спати до 23.00 - темрява, тиша і комфорт.

Зменшення стресу

По можливості використовуйте всі способи розслаблення. Все краще, ніж нічого не робити. Спробуйте йогу або медитацію

Питний режим

Пийте чисту воду, доповнюйте лимоном, огірком, мʼятою, але не цукром чи підсолоджувачами. Не обманюйте себе, кола - не вода, як і компот також.