Їсте мало калорій, але все одно не худнете? Ось що заважає скинути вагу

За словами експерта, класична формула "менше їсти - більше рухатися" не завжди працює. Якщо ви урізали калорії, але вага стоїть на місці, то нижче наведено кілька причин такого стану.

Метаболічна адаптація

Коли організм отримує замало енергії, він переходить у режим економії:

знижується основний обмін - тіло спалює менше калорій навіть у стані спокою

менше тепла - холодні руки й ноги, оскільки тіло економить енергію

знижується рівень активності - ви менше рухаєтеся, навіть не помічаючи цього

Недостатньо білка та м’язової маси

М’язи - головний "спалювач" калорій. Тому, якщо в раціоні мало білка та силових тренувань, тіло може почати втрачати м’язову масу, а разом із нею - здатність ефективно витрачати енергію.

Хронічний стрес і високий кортизол

Важливо знати, що кортизол не тільки підвищує апетит, а й сприяє накопиченню жиру в ділянці живота.

Тоді як стрес зменшує чутливість до лептину - гормону ситості, що робить голод більш вираженим.

До того ж хронічне недосипання (менше 6 годин) підвищує грелін - гормон голоду, який і призводить до переїдання.

Нестача мікроелементів

Часто при схудненні люди їдять мало, тому раціон у них незбалансований. Зокрема, дефіцит йоду, заліза та селену уповільнює роботу щитоподібної залози.

Також нестача магнію, вітаміну D та Омега-3 впливає на рівень запалення та метаболізм.

Гормональні зміни

Інсулінорезистентність - якщо клітини не реагують на інсулін, тіло відкладає більше жиру, навіть при низькому калоражі.

Низький естроген у жінок може викликати уповільнення обміну речовин та накопичення жиру в ділянці живота.

Що варто робити

Категорично не можна занижувати калорії нижче базового рівня, адже тіло потребує енергії. Додавайте білок та силові тренування у свій розпорядок і тоді м’язи допоможуть спалювати більше.

Необхідно постійно контролювати рівень стресу та сну, адже це впливає на метаболізм більше, ніж здається. Зверніться до лікаря, щоб переконатися, що немає дефіцитів вітамінів і мінералів.

Не забороняйте собі все, адже це веде до зривів. Краще дозволити "заборонене" іноді в розумній кількості.

Також можна вести харчовий щоденник або користуватись додатками на смартфоні.

Ставте реальні цілі. 0,5-1 кг на тиждень - здоровий темп для схуднення.