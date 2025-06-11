Їсте мало калорій, але все одно не худнете? Ось що заважає скинути вагу
Дефіцит калорій - ключова умова для схуднення, але іноді навіть при зменшеному споживанні їжі вага не знижується. Це може бути пов’язано з медичними та поведінковими чинниками, які можуть впливати на результати дієти.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олени Доманської.
За словами експерта, класична формула "менше їсти - більше рухатися" не завжди працює. Якщо ви урізали калорії, але вага стоїть на місці, то нижче наведено кілька причин такого стану.
Метаболічна адаптація
Коли організм отримує замало енергії, він переходить у режим економії:
- знижується основний обмін - тіло спалює менше калорій навіть у стані спокою
- менше тепла - холодні руки й ноги, оскільки тіло економить енергію
- знижується рівень активності - ви менше рухаєтеся, навіть не помічаючи цього
Недостатньо білка та м’язової маси
М’язи - головний "спалювач" калорій. Тому, якщо в раціоні мало білка та силових тренувань, тіло може почати втрачати м’язову масу, а разом із нею - здатність ефективно витрачати енергію.
Хронічний стрес і високий кортизол
Важливо знати, що кортизол не тільки підвищує апетит, а й сприяє накопиченню жиру в ділянці живота.
Тоді як стрес зменшує чутливість до лептину - гормону ситості, що робить голод більш вираженим.
До того ж хронічне недосипання (менше 6 годин) підвищує грелін - гормон голоду, який і призводить до переїдання.
Нестача мікроелементів
Часто при схудненні люди їдять мало, тому раціон у них незбалансований. Зокрема, дефіцит йоду, заліза та селену уповільнює роботу щитоподібної залози.
Також нестача магнію, вітаміну D та Омега-3 впливає на рівень запалення та метаболізм.
Гормональні зміни
Інсулінорезистентність - якщо клітини не реагують на інсулін, тіло відкладає більше жиру, навіть при низькому калоражі.
Низький естроген у жінок може викликати уповільнення обміну речовин та накопичення жиру в ділянці живота.
Що варто робити
Категорично не можна занижувати калорії нижче базового рівня, адже тіло потребує енергії. Додавайте білок та силові тренування у свій розпорядок і тоді м’язи допоможуть спалювати більше.
Необхідно постійно контролювати рівень стресу та сну, адже це впливає на метаболізм більше, ніж здається. Зверніться до лікаря, щоб переконатися, що немає дефіцитів вітамінів і мінералів.
Не забороняйте собі все, адже це веде до зривів. Краще дозволити "заборонене" іноді в розумній кількості.
Також можна вести харчовий щоденник або користуватись додатками на смартфоні.
Ставте реальні цілі. 0,5-1 кг на тиждень - здоровий темп для схуднення.
Вас може зацікавити
- Названі види м'яса, які не дадуть вам схуднути
- Як схуднути, якщо працювати у нічну зміну
- 6 основних дефіцитів вітамінів, які блокують схуднення
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.