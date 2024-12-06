Їсте багато та худнете? Дієтолог розповіла про цікавий феномен при правильному харчуванні

Часто при переході на правильне харчування люди починають їсти більше, але при цьому худнуть. Як виявилось, таке трапляється тому, що раціон стає збалансованим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Ольги Безуглої.

Чому так відбувається

Правильне харчування - це не про обмеження, а про турботу про свій організм.

Коли людина починає їсти більше овочів, круп, білкових продуктів і корисних жирів, то тіло отримує необхідні поживні речовини. Раніше люди "забивали" голод швидкими вуглеводами: булочками, солодощами чи снеками.

Однак, такі продукти дають лише багато калорій та не насичують організм. Замінивши їх на корисні продукти, ви збільшуєте обсяг їжі, але калорійність часто залишається нижчою.

Овочі, листова зелень, цільнозернові продукти та нежирні білкові страви мають низьку калорійність, але займають багато місця в шлунку.

Зокрема, можна їсти більше за обʼємом і при цьому споживати менше калорій. Це означає, що ви почуваєтесь ситим, не переїдаючи.

Поліпшення метаболізму

Правильне харчування стимулює метаболізм. Коли організм отримує всі необхідні нутрієнти, він починає працювати більш ефективно, швидше спалюючи калорії.

Наприклад, білок потребує більше енергії для засвоєння, ніж вуглеводи чи жири.

А клітковина з овочів і фруктів покращує травлення, що також допомагає скидати вагу.

Стабілізація рівня цукру в крові

Швидкі вуглеводи викликають стрибки рівня цукру в крові, через що апетит часто виходить з-під контролю. Тоді як збалансоване харчування допомагає підтримувати рівень цукру стабільним, тому ви рідше відчуваєте сильний голод і зменшуєте перекуси.

Часто при правильному харчуванні люди збільшують споживання води. Рідини допомагають виводити токсини, покращує травлення та запобігаючи переїданню.

Наприклад, пончики, шоколадний батончик та солодка кава мають 700-800 калорій. Тоді як велика порція салату з курячою грудкою, кіноа та овочами, заправлена оливковою олією, і ще порція йогурту з ягодами також мають ті ж 700-800 калорій.

Різниця в тому, що тепер організм отримує не лише енергію, але й усі необхідні речовини. При такому харчуванні ви будете відчувати себе ситими, схуднете і станете здоровішими.

Тому відчуття, що ви їсте більше, коли правильно харчуєтесь - це ознака того, що ваш раціон стає збалансованим.