Їх назвали "потворними" чи "старими". 7 актрис, яким відмовили у ролі через зовнішність

Гвінет Пелтроу

Коли Гвінет Пелтроу було лише 20, студія відмовила їй у ролі у фільмі "Золоті ворота", заявивши, що вона "недостатньо приваблива". І це попри те, що режисер стрічки Джон Медден розглядав акторку як одну з головних кандидаток. Гвінет Пелтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Елізабет Бенкс

Елізабет Бенкс відмовили у ролі 18-річної Мері Джейн у фільмі "Людина-павук", вважаючи її надто старою - на той момент акторці було 28. І хоча це могло здатися логічним, цікавий факт: Тобі Магуайр, який виконав роль Пітера Паркера, був лише на рік молодший. Елізабет Бенкс (фото: instagram.com/elizabethbanks)

Джина Девіс

Подібна ситуація трапилася з Джиною Девіс - їй відмовили у ролі, заявивши, що вона надто стара, аби грати кохану героя, який був на 20 років старший за неї. Джина Девіс (фото: Вікіпедія)

Пріянка Чопра

У 2017 році Пріянку Чопру не взяли на роль у фільмі через її расову приналежність. Про цей випадок акторка розповіла в інтерв’ю InStyle. За її словами, представник студії подзвонив її агенту і сказав, що вона має "не ту фізичність".

"Я запитала себе: що це означає? Чи маю я бути худішою? Мати прес? Що таке неправильна фізичність?", - пригадувала Пріянка. Пріянка Чопра (фото: instagram.com/priyankachopra)

"Прі, гадаю, вони мали на увазі, що їм потрібен хтось не з темною шкірою", - пояснив пізніше агент акторці.

Вайнона Райдер

На початку кар’єри Вайноні Райдер говорили, що вона недостатньо приваблива, аби стати зіркою 80-х. Під час одного з прослуховувань кастинг-директор зупинив її на півслові та жорстко заявив, що вона не повинна бути актрисою.

"Ти недостатньо гарна. Тобі варто повернутися туди, звідки ти прийшла, і піти до школи. У тебе цього просто немає", - запевняли її , Вайнона Райдер (фото: Вікіпедія)

Попри такі принизливі слова, Райдер не здалася - і зрештою стала однією з найвідоміших актрис свого покоління.

Емма Томпсон

Емма Томпсон зізнається, що керівники-чоловіки вважали її "недостатньо привабливою", щоб зніматися в оголених сценах, через що вона втратила кілька ролей. Емма Томпсон (фото: Вікіпедія)

"Я ніколи не намагалася підлаштувати свою фігуру чи вигляд під те, що вони хотіли бачити на екрані", - розповіла актриса.

Меріл Стріп

Меріл Стріп вважали "надто потворною", щоб зніматися у фільмі "Кінг-Конг". Продюсер Діно Де Лаурентіс насправді сказав: "Che brutta" ("Як потворно") прямо перед зіркою під час прослуховування. Актриса зрозуміла його і відповіла йому італійською. Меріл Стріп (фото: Вікіпедія)