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Йдуть пекельні бої: волонтер просить українців терміново закрити потреби на фронт

Українським воїнам терміново потрібна допомога (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Захисникам України на тяжкому напрямку - Бахмут терміново потрібні квадрокоптери, приціли та рації. Також є необхідність в покупці автівок.

Про терміновий збір коштів оголосила відомий волонтер Наталія Юсупова на Facebook.

"На Бахмутському напрямку тривають пекельні бої. На жаль, є втрати і багато поранених. Є термінові потреби для фронту. Замовлення на три квадрокоптери Мавік 3 та Мавік 3 комбо. Ціна за один 88-114 тис. грн. Приціли і дві рації. І як завжди потрібні автомобілі. І як завжди купуємо одяг для поранених, теплі фліски та штани. Одягу не вистачає!!" - повідомила Юсупова.

Наталія написала, що вона вже купила два монокуляри нічного бачення та тепловізор за 360 тисяч гривень.

"Ще два приціли 48850 грн. Дві рації 17 250 тис. і генератор 31 тис. Відправили посилки, бійцям уже доїхали дрони, приціли, спальники, планшети, рюкзаки, турнікети, монітори, шапки, теплі балаклави", - звітувала вона.

Реквізити для допомоги

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

4149499374344032 приват, Юсупова Наталія Августа

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Бійці ЗСУ отримали допомогу і потребують ще (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Нагадаємо, що Норвегія передала Україні нову партію військової допомоги.

Також читайте, що відомий блогер Олександр Заліско передав гуманітарну допомогу мешканцям Херсона.

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