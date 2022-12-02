Йдуть пекельні бої: волонтер просить українців терміново закрити потреби на фронт
Захисникам України на тяжкому напрямку - Бахмут терміново потрібні квадрокоптери, приціли та рації. Також є необхідність в покупці автівок.
Про терміновий збір коштів оголосила відомий волонтер Наталія Юсупова на Facebook.
"На Бахмутському напрямку тривають пекельні бої. На жаль, є втрати і багато поранених. Є термінові потреби для фронту. Замовлення на три квадрокоптери Мавік 3 та Мавік 3 комбо. Ціна за один 88-114 тис. грн. Приціли і дві рації. І як завжди потрібні автомобілі. І як завжди купуємо одяг для поранених, теплі фліски та штани. Одягу не вистачає!!" - повідомила Юсупова.
Наталія написала, що вона вже купила два монокуляри нічного бачення та тепловізор за 360 тисяч гривень.
"Ще два приціли 48850 грн. Дві рації 17 250 тис. і генератор 31 тис. Відправили посилки, бійцям уже доїхали дрони, приціли, спальники, планшети, рюкзаки, турнікети, монітори, шапки, теплі балаклави", - звітувала вона.
Реквізити для допомоги
Пайпал
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4149499374344032 приват, Юсупова Наталія Августа
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Бійці ЗСУ отримали допомогу і потребують ще (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)
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