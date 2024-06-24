"Йдуть найкращі": на війні загинув відомий хореограф, який повернувся на фронт після втрати ноги

На війні загинув відомий хореограф - деталі

Так, однією з перших про смерть повідомила представниця Корпусу Військових Капеланів ХСП Оксана Мищишин.

"Я казала йому, що напевно без нього перемога не прийде… Коли він їхав набирати собі команду, то порадила сказати, що все буде вибухати, а м*скалі бігати і суєтитися, - все, як хлопці люблять… І він ніколи не жалівся. А єдине величезне бажання було - побачитися з жінкою і дитиною", - розповіла вона.

"Він, як падаюча палаюча зірка на темному непроглядному небі людського болю, осяював усе своїм життям до останнього моменту і подиху. Про нього довго памʼятали усі медпрацівники усіх медичних установ, де через конвеєр таке мало можливе, а він усім залітав у серце", - додала вона.

Допис Мищишин (скріншот)

Дружина хореографа Олеся ще не висловилася про загибель коханого. Але вона вже зробила декілька репостів з дописами, у яких друзі та знайомі військового діляться про нього теплими спогадами.

Допис про загибель хореографа (скріншот)

Зокрема, користувачі пишуть:

"Нещодавно ти з посмішкою на обличчі казав мені: "дивись як я вже можу на протезі стрибати".. Героям Слава!"

"Світла тобі памʼять, наш любий Антоне. Ти був справжнім Героєм"

"Леся, тримайся! Він герой був, є і залишиться їм назавжди. Прийми співчуття".

Допис про хореографа (скріншот)

Що відомо про Смецького

Відомий хореограф працював з багатьома зірками. Зокрема, він робив номери для Ірини Білик, Монатіка.

Смецький вирушив на фронт на початку повномасштабної війни РФ проти України. Чоловік розповідав, що його не одразу взяли, адже він з Донецька.

"Я ходив до Фастівського районного ТЦК, але мене не брали, бо я з Донецька. Я звертався адресно і до підрозділів, але багато які підрозділи просто так от відмовляли й усе. Довелося заплатити кошти, аби взяли на фронт. Я був спершу в теробороні, потім потрапив у бойову бригаду, в 116-ту, був сапером", - казав Смецький.

Хореограф Смецький (фото: facebook.com/Anton.Smeckoj)

Потім військовий отримав серйозне поранення, він втратив частину ноги. І восени 2023 року хореограф на милицях прийшов на концерт Білик. Співачка не могла стримати емоції та плакала, а потім розповіла, що допомогла йому зібрати кошти на протез.

Після реабілітації військовий не став залишатися в тилу. Він знову повернувся на фронт. За словами Смецького, йому було важко бачити звичайне життя. У тилу він відчував себе "чужим".

Загинув відомий хореограф (фото: facebook.com/Anton.Smeckoj)

"Дивно спостерігати: люди всі у кафе сидять, ресторанах, на дискотеках, у них своє життя. Їм взагалі на все наср*ти", - розповідав військовий.

Про загибель хореографа також висловилися у Національному палаці мистецтв "Україна". Представники показали відео з виступом Білик, на якому вона розповідала про військового, а потім запросила його на сцену.

"Вічна пам'ять герою. Як боляче, коли ідуть найкращі… Загинув, виконуючи бойове завдання, Антон Смецький. Антон пішов на фронт з початку війни. Він втратив ногу, зробив протезування та пішов знову, хоча мав змогу і не іти. Але він просто не зміг залишити своїх побратимів та свою країну! Дуже болюча втрата. Світла памʼять, Антоне! Герой, гідний своєї Батьківщини", - йдеться у дописі.