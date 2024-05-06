"Янгол спорту". На фронті загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко

Повідомлення про загибель

Про трагічну подію повідомив державний тренер збірної України з важкої атлетики Віктор Слободянюк.

"Війна забирає найкращих... Захищаючи Україну від загарбників, сьогодні, 6 травня (за іншою інформацією - 5 травня, - Ред.), героїчно загинув Заслужений майстер спорту України, дворазовий чемпіон Європи (2016, 2017), учасник Олімпійських ігор з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко", - написав він у своєму Facebook.

Тренер також висловив щирі співчуття родині та близьким Олександра.

"Це дуже важка втрата для всієї важкоатлетичної спільноти України. Герої не вмирають", - підсумував чоловік.

Публікація Слободянюка (скріншот: facebook.com/viktor.slobodianiuk)

Підтвердили трагічну звістку й у Національному олімпійському комітеті України.

"Вічна пам'ять Янголу спорту - Олександру Пєлєшенку. 5 травня (хоча Слободянюк писав про 6 травня, - Ред.) на війні з ворогом загинув заслужений майстер спорту України; учасник Олімпійських ігор-2016, де посів 4 місце; дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко", - повідомили у НОК.

Уточнюється, що до лав ЗСУ важкоатлет став із перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Вчора надійшла сумна звістка про його загибель. Олімпійська родина щиро співчуває рідним, близьким та друзям спортсмена. Світла та вічна пам’ять Герою!" - підсумували у дописі.

Допис НОК України (скріншот: t.me/nocukraine)

Життя й досягнення Олександра Пєлєшенка

Олександр Юрійович Пєлєшенко народився 7 січня 1994 року в місті Петрово-Красносілля (до 2016 року - Петровське) в Луганській області (на момент загибелі йому було 30 років).

На великих міжнародних турнірах важкоатлет виступав у період з 2015 до 2017 років.

Результати Пєлєшенка (інфографіка: uk.wikipedia.org)

У Чемпіонаті світу з важкої атлетики 2015 року юнак посів четверте місце.

У 2016 році був учасником Олімпійських ігор - зупинився за крок від медалі, посівши четверте місце із загальним результатом у 385 кг.

Крім того, Пєлєшенко був дворазовим чемпіоном Європи з важкої атлетики (у вазі 85 кг) у 2016 та 2017 роках.

У цей період він виборював також і "малі" нагороди: у поштовху - у 2016 році та у ривку - в 2017 році.

Був заслуженим майстром спорту України.