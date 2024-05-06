"Янгол спорту". На фронті загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко

На фронті героїчно загинув важкоатлет - дворазовий чемпіон Європи та заслужений майстер спорту України Олександр Пєлєшенко.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю видатну особистість і його життєвий шлях.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Віктора Слободянюка у Facebook, Telegram-канал "НОК України та олімпійська команда".
Про трагічну подію повідомив державний тренер збірної України з важкої атлетики Віктор Слободянюк.
"Війна забирає найкращих... Захищаючи Україну від загарбників, сьогодні, 6 травня (за іншою інформацією - 5 травня, - Ред.), героїчно загинув Заслужений майстер спорту України, дворазовий чемпіон Європи (2016, 2017), учасник Олімпійських ігор з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко", - написав він у своєму Facebook.
Тренер також висловив щирі співчуття родині та близьким Олександра.
"Це дуже важка втрата для всієї важкоатлетичної спільноти України. Герої не вмирають", - підсумував чоловік.
Публікація Слободянюка (скріншот: facebook.com/viktor.slobodianiuk)
Підтвердили трагічну звістку й у Національному олімпійському комітеті України.
"Вічна пам'ять Янголу спорту - Олександру Пєлєшенку. 5 травня (хоча Слободянюк писав про 6 травня, - Ред.) на війні з ворогом загинув заслужений майстер спорту України; учасник Олімпійських ігор-2016, де посів 4 місце; дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко", - повідомили у НОК.
Уточнюється, що до лав ЗСУ важкоатлет став із перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Вчора надійшла сумна звістка про його загибель. Олімпійська родина щиро співчуває рідним, близьким та друзям спортсмена. Світла та вічна пам’ять Герою!" - підсумували у дописі.
Допис НОК України (скріншот: t.me/nocukraine)
Олександр Юрійович Пєлєшенко народився 7 січня 1994 року в місті Петрово-Красносілля (до 2016 року - Петровське) в Луганській області (на момент загибелі йому було 30 років).
На великих міжнародних турнірах важкоатлет виступав у період з 2015 до 2017 років.
Результати Пєлєшенка (інфографіка: uk.wikipedia.org)
У Чемпіонаті світу з важкої атлетики 2015 року юнак посів четверте місце.
У 2016 році був учасником Олімпійських ігор - зупинився за крок від медалі, посівши четверте місце із загальним результатом у 385 кг.
Крім того, Пєлєшенко був дворазовим чемпіоном Європи з важкої атлетики (у вазі 85 кг) у 2016 та 2017 роках.
У цей період він виборював також і "малі" нагороди: у поштовху - у 2016 році та у ривку - в 2017 році.
Був заслуженим майстром спорту України.
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