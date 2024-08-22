"Якого х*ра?". Дантес зробив несподівану заяву про загадкову Klavdia Petrivna

Володимир Дантес висловився про свою колегу Klavdia Petrivna, чия особистість досі залишається загадкою. Так, співак розкритикував людей, які намагаються розкрити її зірковий образ та дізнатись, хто ж за ним ховається.

Що сказав виконавець з цього приводу, детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram .

Дантес заступився за Klavdia Petrivna

Артист різко висловив обурення щодо своїх колег, музичних критиків та інших публічних діячів, які прагнуть назвати якісь деталі з амплуа співачки. Він щиро не розуміє, чому інші своїми такими спробами намагаються зруйнувати класний проєкт.

"Хотів давно сказати, але зараз згадав, коли читав музичні новини про Klavdia Petrivna. Це класний кейс, який є в нашому шоубізнесі, крута музика, загадка і все таке інше. Але що мене бісить, так це всі "музичні критики", хто називає себе "музичними експертами", - емоційно заявив Володимир.

"Якщо ви знаєте, хто це така, причому з таким надмінним їб**ом ви кажете: "Це Соломія, я знаю, я давно з нею спілкувався". Та якого х*ра ви руйнуєте загадку? Щоб що? Щоб зруйнувати те, що людина довго робила і придумувала? Ви к*нчені!" - додав він.

Дантес записав емоційні stories (Фото: instagram.com/volodymyrdantes)

На його думку, гратися у відгадування - це прикольно та цікаво. Але варто розуміти, що за цим стоїть, адже для створення такого образу потрібні чималі зусилля та кошти. А тому Дантес закликав людей поважати працю, яка була зроблена.

"Якщо ви давно варитеся в цьому, називаєте себе експертами, критиками, ви ж знаєте, чого вартує це все, скільки грошей вкладено. Соломія це, не Соломія - взагалі не важливо хто, але ви ще й показуєте обличчя людини, яка, можливо, Klavdia Petrivna. Просто, вам так по*ер на працю людини! Прикро, що ви такі люди", - сказав музикант.

Співак записав емоційну промову про Klavdia Petrivna (Фото: instagram.com/volodymyrdantes)

Klavdia Petrivna - це, мабуть, найзагадковіша виконавиця українського шоубізнесу. У мережі лише пліткують на тему, хто ж може ховатися за цим образом. І розгадати його юзерам поки ніяк не вдається.

До слова, таємнича артистка днями випустила свій перший альбом, а також деякі ЗМІ раніше писали, коли ж співачка таки розкриє свою персону.