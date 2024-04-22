"Яка я мр*зь": Лебіга "злив" фото зі святкування дня народження Дорофєєвої

Стрімер Міша Лебіга, який нещодавно підірвав мережу дуетним кліпом зі співачкою Надією Дорофєєвою, показав кадри з дня народження артистки. 21 квітня їй виповнилося 34 роки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Лебіга поділився у своєму Telegram-каналі.
Так, ввечері 21 квітня стрімер запостив кадр, на якому він позує у кумедних окулярах поруч зі співачкою, яка теж приміряла цікавий аксесуар. В описі під фото Лебіга написав, що дуже любить артистку, а також попросив фанів привітати її в "директ".
Окрім цього, Лебіга зазначив, що світлину було зроблено ввечері, у день народження співачки. Стрімер не забув пожартувати і про те, який кумедний вигляд він мав.
"Фото зроблено тільки що, гляньте, яка я мр*зь", - писав він.
Лебіга та Дорофєєва (фото: t.me/leb1gaa)
У коментарях під дописом, у якому Лебіга показав смішне фото, юзери не тільки привітали Дорофєєву з днем народження. Також вони жартували й писали:
Нагадаємо, днями ми називали найкращі дуети Дорофєєвої.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що росіяни цинічно вкрали пісню "За териконами", яку боєць ЗСУ присвятив загиблому військовому.