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"Яка я мр*зь": Лебіга "злив" фото зі святкування дня народження Дорофєєвої

Фани оцінили новий кадр (фото: instagram.com/misha_lebiga)
Автор: Поліна Іваненко

Стрімер Міша Лебіга, який нещодавно підірвав мережу дуетним кліпом зі співачкою Надією Дорофєєвою, показав кадри з дня народження артистки. 21 квітня їй виповнилося 34 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Лебіга поділився у своєму Telegram-каналі.

Лебіга "злив" фото з дня народження Дорофєєвої

Так, ввечері 21 квітня стрімер запостив кадр, на якому він позує у кумедних окулярах поруч зі співачкою, яка теж приміряла цікавий аксесуар. В описі під фото Лебіга написав, що дуже любить артистку, а також попросив фанів привітати її в "директ".

Окрім цього, Лебіга зазначив, що світлину було зроблено ввечері, у день народження співачки. Стрімер не забув пожартувати і про те, який кумедний вигляд він мав.

"Фото зроблено тільки що, гляньте, яка я мр*зь", - писав він.

Лебіга та Дорофєєва (фото: t.me/leb1gaa)

Як відреагувала мережа

У коментарях під дописом, у якому Лебіга показав смішне фото, юзери не тільки привітали Дорофєєву з днем народження. Також вони жартували й писали:

  • "В неї ж Кацурін є. Нащо ти сім'ю руйнуєш"
  • "Гарна пара буде"
  • "Ну все, тепер стрімів ще тиждень не буде".
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