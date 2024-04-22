"Яка я мр*зь": Лебіга "злив" фото зі святкування дня народження Дорофєєвої

Лебіга "злив" фото з дня народження Дорофєєвої

Так, ввечері 21 квітня стрімер запостив кадр, на якому він позує у кумедних окулярах поруч зі співачкою, яка теж приміряла цікавий аксесуар. В описі під фото Лебіга написав, що дуже любить артистку, а також попросив фанів привітати її в "директ".

Окрім цього, Лебіга зазначив, що світлину було зроблено ввечері, у день народження співачки. Стрімер не забув пожартувати і про те, який кумедний вигляд він мав.

"Фото зроблено тільки що, гляньте, яка я мр*зь", - писав він.

Лебіга та Дорофєєва (фото: t.me/leb1gaa)

Як відреагувала мережа

У коментарях під дописом, у якому Лебіга показав смішне фото, юзери не тільки привітали Дорофєєву з днем народження. Також вони жартували й писали: