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"Як вам такий експеримент?". Наталка Денисенко шокувала своїм перевтіленням (відео)

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка українських серіалів Наталка Денисенко перевтілилась у доволі незвичний для себе образ - спокусливу білявку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram акторки.

Наталка Денисенко стала білявкою

Знаменитість запостила ролик, в якому вона позує у перуці білого кольору.

Наталка процитувала своїх фоловерів, які часто запитують в артистки, чому у неї не світле волосся, хоча найулюбленіший її колір - білий.

"Ви так любите білий, то чому у вас волосся не біле? Як вам такий експеримент change? У День Волонтера можу собі дозволити", - підписала відео Денисенко.

Реакція юзерів

Не всі прихильники оцінили свого кумира у такому образі.

Вони зазначили, що зірка з будь-яким кольором виглядає гарно, однак більше всього їй личить саме рудий.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

  • Гарна! Але, Наталочка, рудий - це прям ваш стан душі!
  • Наталка, бачу тебе тільки в рудому кольорі
  • Ви дуже гарна, але блонд-це не ваш стиль
  • Ні, забагато! Яка ви є,то супер
  • Чарівна! Але це не Ви, Наталочко. Ви ж не снігова королева, Ви - вогонь!

Раніше Леся Нікітюк показала, як виглядала 10 років тому.

Також співачка Лама поділилася з прихильниками архівним фото 17 років тому.

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