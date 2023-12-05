"Як вам такий експеримент?". Наталка Денисенко шокувала своїм перевтіленням (відео)

Наталка Денисенко стала білявкою

Знаменитість запостила ролик, в якому вона позує у перуці білого кольору.

Наталка процитувала своїх фоловерів, які часто запитують в артистки, чому у неї не світле волосся, хоча найулюбленіший її колір - білий.

"Ви так любите білий, то чому у вас волосся не біле? Як вам такий експеримент change? У День Волонтера можу собі дозволити", - підписала відео Денисенко.

Реакція юзерів

Не всі прихильники оцінили свого кумира у такому образі.

Вони зазначили, що зірка з будь-яким кольором виглядає гарно, однак більше всього їй личить саме рудий.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)