"Я верю, что душа вечна": на войне с Россией погиб основатель "Украинского Легиона" Святослав Стеценко

На войне с Россией погиб основатель военно-патриотической организации "Украинский Легион", отважный боец и волонтер Святослав Стеценко.
Об этом утром 7 мая сообщил на своей странице в Facebook адвокат Виталий Коломиец.
"Святослав Стеценко, честь! Человек чести, идеалист, воин. Многолетний двигатель борьбы украинцев за право на вооруженную защиту. Мы продолжим и закончим наше дело. Я знаю, вы верили в бессмертность души. Наблюдайте там и подсказывайте…", - написал Коломиец.
В одном из последних постов на своей странице в Facebook Стеценко написал: "Я верю, что душа вечна. Поэтому моя тоска по погибшим побратимам светлая. Еще пожмем друг другу руки", – написал он 29 апреля.
Святослав Стеценко
"Самые счастливые времена моей жизни были не в детстве и не в молодости. Лучшие времена моей жизни сейчас. В тяжелый, кровавый час моей нации и моей страны. Сейчас я знаю и чувствую, что делаю самое важное дело в моей жизни после рождения детей, и делаю хорошо. Имею еще силы, знания, опыт и воодушевление, чтобы после завершения собственного военного пути продолжить в гражданской жизни начатое на этой войне. И еще я узнал, что уже не боюсь ни смерти, ни чего-либо другого. Это самое большое удивление за всю мою жизнь. Победим", - написал Стеценко 16 апреля.
Святослав Стеценко служил в 59-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка. Они держали оборону Николаева. Сам Стеценко был полковником запаса с позывным "Пастырь".
Святослав Стеценко
Как отзываются о нем коллеги, друзья, побратимы – он был настоящим Пастырем и учителем для многих. Апологетом вооруженной самообороны украинцев. Во время Революции Достоинства возглавлял "Общественную варту" Дарницкого района Киева.
В 2014 году стал основателем ОО "Украинский легион", где был инструктором. В 2016 году опубликовал своеобразный манифест "О ТрО".
Бывший эксперт Украинского института по правам человека, экс-представитель Уполномоченного ВР по правам человека. Был членом Украинской республиканской партии.
Святослав Стеценко
Святослава Стеценко в Украине знали и уважали многие:
Напомним, ранее мы сообщали о том, что под обстрелами оккупантов погиб журналист Александр Махов.
А также мы писали о том, что при защите "Азовсталь" погиб знаменитый боец Даниил Сафонов.